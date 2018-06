23.06.2018

Wer baut besser im Wittelsbacher Land?

Gesucht werden wieder besondere Bauprojekte im Kreis. Bewerbungen bis Anfang September. Ein Preisgericht entscheidet dann

Den Gestaltungswettbewerb „Besser Bauen im Wittelsbacher Land“ veranstaltet der Kreis Aichach-Friedberg heuer zum vierten Mal. Daran beteiligen können sich alle Bauherren, Architekten, Planer und Landschaftsplaner, die im Landkreis in den Jahren 2014 bis 2018 gut gestaltete Gebäude und Außenräume fertiggestellt haben. Sie können ihre Projekte für diesen Wettbewerb beim Kreisbaumeister im Landratsamt in Aichach einreichen. Ziel des Gestaltungswettbewerbes ist es laut einer Mitteilung, beispielhaft gestaltete Gebäude und Außenräume auszuzeichnen. Das soll zugleich eine öffentliche Anerkennung für das erfolgreiche Zusammenwirken von Bauherr, Planer und Fachleuten sein. Bewertet werden städtebauliche Einbindung, die Gestaltungsqualität von Gebäude und Außenraum und die gute Gestalt bei einer ökologischen und energiesparenden Bauweise. Ein Preisgericht entscheidet über die Vergabe der Preise und Anerkennungen. Es ist besetzt mit zwei externen Fachpreisrichtern (Architekt und Landschaftsarchitekt), drei Kreisräten, dem Kreisbaumeister mit Stellvertretern und dem Landrat. Bewerbungen sind formlos mit folgenden Angaben möglich: Anschrift und Mailadresse der Eigentümer/Bauherren, Name und Mailadresse der Planer, Angaben über das Bauvorhaben (Neubau, Umbau, Anbau, Sanierung, Fassadengestaltung, Außenraum- oder Gartengestaltung, besondere ökologische/energiesparende Maßnahmen) sowie Lageplan, Grundriss(e), Schnitt und Fotos des Bauvorhabens. (AN)

bis 3. September beim Landratsamt, Kreisbaumeister.

