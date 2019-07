00:32 Uhr

Wer hat die schnellste Kiste?

Seifenkistenrennen in Rehling wird nächste Woche nachgeholt

Das Seifenkistenrennen in Rehling sollte am 7. Juli stattfinden. Weil da aber das Wetter so unsicher war, wurde es kurzerhand abgesagt. Nun soll die Veranstaltung am Auer Berg nachgeholt werden. Neuer Termin ist Sonntag, 28. Juli.

Veranstalter ist wie schon in den vergangenen Jahren die Katholische Landjugend (KLJB) Rehling. Sie ruft alle interessierten Seifenkistenpiloten und Hobbybastler aus nah und fern zur Teilnahme auf. „Wir wagen es erneut“, lautet der allgemeine Tenor bei der KLJB ganz nach dem Motto „Auf die Seifenkiste, fertig los“.

Für eine Teilnahme an dem Seifenkistenrennen zugelassen ist jeder fahrbare Untersatz ohne Motor. Voraussetzung sind funktionierende Bremsen. Außerdem besteht Helmpflicht. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Die Anmeldung erfolgt am Starttag ab 13 Uhr. Startbeginn am östlichen Ortseingang von Au ist um 14 Uhr. Die Rennstrecke führt hinunter, vorbei am Soccerpark Richtung Abzweigung nach Scherneck.

Die Veranstalter hoffen, dass möglichst viele mutige Burschen und Mädchen mit kreativen Fahrzeugen teilnehmen. An der Rennstrecke werden zahlreiche Zuschauer zum Anfeuern erwartet. Die Siegerehrung findet im Rahmen einer kleinen Abschlussveranstaltung in der Feldscheune der Familie Jakob statt. (at)

