30.12.2019

Wer nicht rastet, der rostet nicht

Die Griawigen sorgten beim 40. Geburtstag der BRK-Seniorengymnastik in Aichach musikalisch für gute Stimmung bei der Weihnachtsfeier.

Zum 40. Geburtstag der Seniorengymnastik des Roten Kreuzes in Aichach gibt es rote Rosen und Urkunden

Besonders für ältere Menschen ist es wichtig, sich regelmäßig zu bewegen und Sport zu treiben. Die Senioren des Aichacher Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) tun dies nunmehr seit 40 Jahren. 31 Jahre davon leitet die Übungsleiterin Regina Seefried die Gruppe.

Im BRK-Haus an der Martinstraße feierte die agile Turnrunde am Wochenende im Rahmen einer Weihnachtsfeier diesen besonderen Tag. In ihrem bewegten Rückblick sagte Kursleiterin Regina Seefried: „Das hier ist mein Hobby, ich liebe die Gymnastik, die Bewegung und die Arbeit mit Menschen.“

Ihr Ziel sei es von Anfang an gewesen, älteren Menschen zu ermöglichen, ihre ganz eigenen persönlichen Fähigkeiten zu stärken, eigenhändig die Gesundheit zu fördern und die Lebensfreude mittels Bewegung und Sport aufrechtzuerhalten. Im Laufe der Zeit ist daraus eine Gemeinschaft entstanden. Es wurden Freundschaften geschlossen und sogar große Reisen unternommen. Neben dem Sport kam und kommt auch bis heute die Geselligkeit nicht zu kurz. „Vielen Dank“, sagte Regina Seefried allen, die sie beim Seniorensport begleiteten. Die Griawigen – Franz und Gisela Augustin und Rosi Lutz – mit ihren wahren Geschichten, die das Leben schrieb, sorgten für den festlichen Geburtstagsrahmen. Die Senioren bedankten sich mit dem Lied „Sich gut versteh’n, dann ist auch das Alter schön“.

Der Ehrenamtsbeauftragte des BRK-Kreisverbands Aichach-Friedberg, Martin Fendt, Kreisgeschäftsführer Robert Erdin und Bürgermeister Klaus Habermann sagten Regina Seefried für ihr langes Durchhalten ein herzliches Dankeschön.

Schließlich gab es für die treuen Wegbegleiter Urkunden und Rosen. Zu ihnen zählen: Erika Klapper, Lore Glaser, Katharina Heitzer und Maria Schmid (jeweils 25 Jahre), Gretl Nowinski und Rita Rischkowski (20 Jahre), Zenta Worsch (16 Jahre) sowie Resi Janz und Christl Fischer (15 Jahre). (ak)

Wer mag, der kann mitmachen. Das Treffen der BRK-Seniorengymnastik findet jeden Dienstag und Mittwoch von 14.15 bis 15.15 Uhr in Aichach im BRK-Haus an der Martinstraße statt.

