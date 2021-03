18:11 Uhr

Wer wird neuer Fußball-Bundestrainer? Das sagen die Menschen in Aichach

Plus Nach der EM im Sommer wird Joachim "Jogi" Löw als Fußball-Bundestrainer aufhören. Wer soll ihm nachfolgen? Wir haben uns in Aichach umgehört.

Von Gerlinde Drexler

Nach der Europameisterschaft im Sommer wolle Joachim (Jogi) Löw als Bundestrainer aufhören, kündigte er an. In der Sportwelt geht die Diskussion um seinen Nachfolger los. Die Namen von möglichen Kandidaten werden gehandelt. Wir wollten von Passanten am Stadtplatz in Aichach wissen, wen sie sich als Nachfolger vorstellen könnten. Dabei tauchen zwei Namen immer wieder auf.

Herbert Gugler, Stadtparrer in Aichach. Bild: Gerlinde Drexler

Stadtpfarrer Herbert Gugler aus Aichach:

"Mein Vorschlag wäre Hansi Flick. Er kennt die Strukturen beim Deutschen Fußballbund, er ist menschlich gut im Alltag und zeigt bei Bayern München, dass er mit Stars umgehen kann.

Ich tippe aber, dass eher eine DFB-interne Lösung kommt: Markus Sorg, der Löw schon mal vertreten hat, oder Stefan Kuntz, der die U21 beim DFB trainiert."

















Günter Strobel aus Dasing. Bild: Gerlinde Drexler

Günter Strobel aus Dasing:

"Ich war überrascht, dass Löw aufhören will. Er hätte schon vor zwei Jahren nach der verlorenen Weltmeisterschaft aufhören sollen. Als Nachfolger kann ich mir Stefan Kuntz vorstellen. Er betreut die U21-Nationalmannschaft sehr gut.

Das wäre der richtige Nachfolger. Er wäre mein persönlicher Favorit. Schon, weil er wie ich ein Saarländer ist."





















Norbert Müller aus Aichach. Bild: Gerlinde Drexler

Norbert Müller aus Aichach:

"Die Debatte um die Nachfolge geht an mir eher vorüber. Dass Löw wegkommt, ist gut. Er war jetzt lange genug dabei. Die letzten Jahre war er recht erfolglos.

Bei der Weltmeisterschaft ist die Mannschaft zum Beispiel schon in der Vorrunde gescheitert. Es ist einfach Zeit für einen Wechsel. Wen ich mir als Nachfolger vorstellen könnte, weiß ich nicht."





















Christian Bäumel aus Aichach. Bild: Gerlinde Drexler

Christian Bäumel aus Aichach:

"Lothar Matthäus kann ich mir eher nicht vorstellen. Ich hoffe, er liest das nicht. Jürgen Klopp halte ich derzeit für einen der besten Trainer der Welt. Er wäre mein Wunsch als Nachfolger, aber er wird es wahrscheinlich nicht machen.

Hansi Flick wäre bestimmt richtig. Ich glaube aber nicht, dass er den FC Bayern verlassen wird."





















