Werkstattfest der Schreiner und Zimmerer

Tag der offenen Tür ermöglicht Einblick bei den Berufsschulen

Die Abteilung Bau- und Holztechnik der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land lädt zum Tag der offenen Tür in den Werkstätten der Schreiner und Zimmerer ein. Wer Fragen rund um das Thema Ausbildung zum Schreiner, Zimmerer oder Maurer hat, ist am Samstag, 14. März, von 10 bis 14 Uhr in den Werkstätten der Berufsschule Aichach, Schulstraße 46, willkommen. Es gibt an diesem Tag viel zu sehen: Auszubildende im Schreiner- und Zimmererhandwerk zeigen ihr Können in einer „lebenden Werkstatt“. Anwesend sind die ausbildenden Schreiner- und Zimmerermeister aus dem Landkreis, Vertreter der Innungen, wie der Obermeister des Schreinerhandwerks, Konrad Sedlmeyr und der Obermeister des Zimmererhandwerks, Daniel Walser. Die Lehrkräfte stehen für Fragen rund um die Ausbildung bereit.

Auch kleine Handwerker werden ihren Spaß haben: In der Kinderecke darf unter fachlicher Aufsicht mit Holz und Farben gewerkelt werden. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es der Homepage der Berufsschulen: www.bs-wittelsbacherland.de.

