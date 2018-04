vor 44 Min.

Wertstoffhöfe unter der Lupe

Mit der Einführung der Gelben Tonne sollen sich auch die Sammelstellen verändern

Wie sollen die Wertstoffhöfe der Zukunft aussehen? Was können sie bieten? Und was kommt auf die Bürger zu? Das möchte der Landkreis Aichach-Friedberg herausfinden und gibt eine Studie in Auftrag. Diese soll dazu dienen, die Wertstoffsammelstellen im Kreis neu auszurichten. Das wurde gestern im Umweltausschuss des Landkreises beschlossen.

Hintergrund ist die Einführung der Gelben Tonne im Jahr 2019. Mit dieser Umstellung vom Bring- auf das Holsystem ändern sich auch die Anforderungen an die 28 Wertstoffhöfe im Wittelsbacher Land, die ohnehin in die Jahre gekommen sind.

Ein externes Fachbüro soll nun den Ist-Zustand der Sammelstellen ermitteln. Auch die Bürger sollen über ihre Gewohnheiten befragt werden. Die Studie ist mit Kosten zwischen 30000 und 35000 Euro verbunden. Bei dieser Summe bleibt es aller Voraussicht nach nicht. In einem zweiten Schritt soll nämlich das Konzept für den Wertstoffhof der Zukunft erarbeitet und umgesetzt werden. "Seite 2