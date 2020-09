Westumfahrung Mühlhausen: Die Unterstützung bröckelt weg

Plus Bislang kamen die Gegner der Westumfahrung für Mühlhausen vor allem aus Anwalting und Gebenhofen. Doch inzwischen gibt es viel mehr Kritiker. Was das bedeutet.

Schon 95 Prozent der Arbeit hat Affing geschafft auf dem langen Weg zu einer Baugenehmigung für die Westumfahrung von Mühlhausen. Die letzten fünf Prozent sind nicht das Problem. Die Probleme beginnen danach.

Nach dem Planfeststellungsbeschluss kommen die Klagen

Alle Beteiligten rechnen mit einer Klage, sobald der Planfeststellungsbeschluss vorliegt. Bis ein rechtskräftiges Urteil steht, kann es Jahre dauern. Ein weiteres Problem sind die Affinger Finanzen, um die es nicht gerade rosig bestellt ist. Sie haben nun dazu geführt, dass die Unterstützung wegbröckelt. Plötzlich stehen die Gegner aus Gebenhofen und Anwalting nicht mehr allein. Im neuen Gemeinderat haben sich auch die Haunswieser und drei Affinger Kollegen angeschlossen. Es zeigt sich: Mit zunehmender Entfernung und abnehmender Betroffenheit geht die Unterstützung für das teure Projekt zurück. Immerhin: Das Gremium war sich einig, dass der Bürger das letzte Wort haben soll. Auf den ersten Blick macht sich so ein Bürgerentscheid gut. Auf den zweiten drängt sich jedoch auch der Eindruck einer gewissen Scheu vor der Verantwortung auf.

Westumfahrung: Wie werden sich die Bürger entscheiden?

Nach der Sondersitzung stellt sich eine neue Frage: Wenn sich schon der Gemeinderat nur noch mit dem denkbar knappsten Votum (11:10) zur Westumfahrung bekennt, liegt es da nicht auch im Bereich des Möglichen, dass die von vielen Bürgern in Mühlhausen, aber auch Affing und Aulzhausen so sehnlichst gewünschte Straße am Ende bei der Bürgermehrheit durchfällt? Dann wären mehr als nur 95 Prozent der ganzen Arbeit umsonst gewesen...

