Wettrennen zwischen Krokodil und Mähdrescher

Johannes Lindermeir holt sich beim Gaudiwettbewerb am Auer Berg in der Kategorie U18 den Sieg

Von Josef Abt

Fast wäre das sechste Seifenkistenrennen im Rehlinger Ortsteil Au nach der wetterbedingten Absage vor drei Wochen noch einmal ins Wasser gefallen, doch am Wochenende hielt das Wetter bis das Rennen vorbei war. 18 kreativ gestaltete Fahrzeuge gingen bei der Veranstaltung der Katholischen Landjugend Rehling am Auer Berg an den Start. Einen Heimsieg feierte bei den unter 18-Jährigen der Auer Johannes Lindermeir, der mit seinen 15 Jahren schon zum fünften Mal an den Start ging. 2015 war er ganz oben auf dem Siegerpodest gestanden, 2018 hatte er sich mit Benedikt Bachmeir Platz zwei geteilt. Bei den über 18-Jährigen holte sich mit Bernhard Völk aus dem Inchenhofener Ortsteil Sainbach ein Auer Neuling den Titel.

Am Startplatz am östlichen Ortseingang von Au fanden sich die Teilnehmer frühzeitig ein. Besonders die jungen Burschen inspizierten eingehend die Gefährte, die durchweg selbst gebaut oder umgerüstet waren. An den Start gingen einige Rennkisten, die optisch an richtige Rennautos erinnerten. Vielfach waren es umgerüstete Bobbycars oder Catcars. Vier Räder, eine sichere Lenkung und Bremse – das waren die Vorgaben, die erfüllt sein mussten. Hingucker waren der Mähdrescher von Tobias Mayer aus Aindling (gebürtiger Gaulzhofener), das farbenfrohe Schifflein von Klaus Jakob aus Au, mit Seepferdchen und Fischlein dekoriert, oder ein roter Ferrari mit Haifischmaul.

Viel Applaus gab es auch für das Krokodil, mit dem Bernhard Völk aus Sainbach auf die Rennstrecke ging, bei dem während der Fahrt das Maul auf- und zuschnappte und der Schwanz wedelte. Er schaffte auf Anhieb den Sieg in der Kategorie Ü18. Völk hatte sein Krokodil eigentlich für das Seifenkistenrennen in seinem Heimatort gebaut, das nach einem Unfall, bei dem eine Teilnehmerin schwer verletzt wurde, allerdings abgebrochen wurde (wir berichteten). Der Unfall in Sainbach hatte auch die Verantwortlichen in Rehling aufgeschreckt, die sofort überlegten, wie sie das eigene Rennen noch sicherer machen könnten. Deshalb wurden beide Mittelstationen so verlegt, dass die Geschwindigkeiten nicht zu hoch werden konnten. Zusätzlich legten die Veranstalter noch mehr Augenmerk auf die seitlichen Absicherungen mittels Strohballen. Die Veranstalter waren dann auch sehr froh, dass auch dieses Rennen ohne Unfall oder Schaden über die Bühne ging. Für den routinierten Ablauf war wieder Carolin Sturm mit vielen Helfern verantwortlich.

Tobias Mayer aus Aindling, der zum zweiten Mal am Start war, kam in der Kategorie Ü18 zwar auf den undankbaren vierten Platz. Er holte sich aber ebenfalls einen Pokal, nämlich für das kreativste Gefährt: Einen kleinen Mähdrescher mit dem Slogan „Ein Hoch auf die Landwirtschaft“, der allseits Bewunderung erfuhr. Der Aindlinger hatte sogar Verstärkung mitgebracht: Seine beiden Söhne Leo – mit sechs Jahren der jüngste Teilnehmer – und Louis starteten mit eigenen Gefährten.

Moderiert wurde das Rennen von Daniel Hauser und Marco Bachmeir. Über Lautsprecher erfuhren die Zuschauer an der Rennstrecke alles Wichtige über die Starter. Einige Hundert Zuschauer säumten die Rennstrecke – zum Teil ausgestattet mit Bierzeltgarnituren, Kaffee und Kuchen oder Picknick-Decken –und ließen sich unter Obstbäumen nieder, um das Spektakel zu verfolgen. Dazu gab es Getränke und Eis.

An den beiden Zwischenstationen mussten die Fahrer einen Stopp einlegen. Zuerst mussten sie mit einem Spezialhammer einen Nagel einschlagen, dann beim Eierlauf Geschicklichkeit zeigen. Beide Male konnten sie Zeit gutmachen, bevor es das letzte Teilstück den Berg runter und dem Ziel am Ortseingangsschild von Au entgegenging.

Großen Applaus erhielt der sechsjährige Leo Mayer aus Aindling, der auf seinem Bobbycar furchtlos die Strecke meisterte. Doch auch alle übrigen Fahrer erhielten viel Applaus – für ihre kreativen Gefährte, aber auch für den Mut, sich auf die rund anderthalb Kilometer lange Strecke zu wagen.

Gefahren wurde in zwei Durchgängen. In die Wertung kam die Fahrt mit der Bestzeit aus beiden Rennen. Kaum war der letzte Teilnehmer im Ziel, setzte der Regen ein. Schnell füllte sich deshalb die Feldscheune der Familie Jakob, wo für Essen und Trinken gesorgt war und alle der Siegerehrung entgegenfieberten. Stolz nahmen dann die Sieger ihre Pokale in Empfang (siehe Infokasten). Viele Teilnehmer werden sich jetzt schon Gedanken machen für das nächste Rennen im Jahr 2020.

