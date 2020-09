vor 48 Min.

Wie Blinde und Sehbehinderte die Stadt Aichach erfühlen können

Plus Auf dem Aichacher Stadtplatz steht ein Tastmodell der Stadt. Es ist eine Hilfe für Blinde - und ein Anziehungspunkt für Besucher der Landesausstellung 2020.

Von Henriette Deuring

Konzentriert fährt Alfred Schwegler mit den Fingern über den Kirchturm. Vor sich hat er die ganze Stadt Aichach – im Kleinformat und in Bronze gegossen. Das Stadtmodell, das seit August vor der Spitalkirche am Stadtplatz steht, ist auch ein Tastmodell für Sehbehinderte. Schwegler, Bezirksgruppenleiter des Blinden- und Sehbehindertenbunds Schwaben-Augsburg, testet es an diesem Tag. Er ist selbst blind und auf das Tasten angewiesen. Umso mehr freut es ihn, dass bei diesem Modell an die Blinden und Sehbehinderten gedacht wurde.

Die Stadt Aichach im Kleinformat. Bild: Henriette Deuring

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann berichtet, das Modell auf dem Stadtplatz habe sich schon zu einem „richtigen Highlight gemausert“. Sowohl die Besucher der Landesausstellung als auch die Einheimischen seien sehr interessiert, schließlich sei das Aichacher Modell eines der präzisesten in ganz Bayern.

Landesausstellung: Tastmodell von Aichach iauch für Kinder und Rollstuhlfahrer

Auch der Behindertenbeauftragte des Landkreises Aichach-Friedberg, Josef Koppold, ist begeistert. „Tastmodelle gibt es in mehreren großen Städten“, sagt er. Neben Friedbergnun auch endlich in Aichach. Das 85 Zentimeter hohe Modell sei nicht nur für Blinde und Sehbehinderte, sondern auch für Sitzende, Kleinwüchsige und Kinder optimal zugänglich, so Koppold. Außerdem sei es unterfahrbar, also auch für Rollstuhlfahrer geeignet.

Ideengeber und Organisator ist Gerhard Lehrberger vom Rotary Club Schrobenhausen-Aichach, der das Stadtmodell zusammen mit dem Lions-Club Schrobenhausen-Aichach und Spendern gesponsert hat. Lehrberger freut sich, dass mit dem Stadtplatz ein Platz gefunden wurde, der für alle zugänglich ist. Zusammen mit Museumsleiter Christoph Lang hat er das Modell geplant und durchdacht. So seien zum Beispiel die Türme abgeflacht worden, um das Verletzungsrisiko zu vermeiden. Die Blindenschrift ist nicht aufgeklebt, sondern „wachse direkt aus dem Modell“.

Modell aus Bronze zeigt die Stadt Aichach um das Jahr 1914

Schwegler sagt, der Abstand, die Rauigkeit und die Höhe der Punkte der Brailleschrift sei einwandfrei. Manchmal führt seine Frau Gerlinde seine Hand an die richtige Stelle – falls er sie nicht sofort selbst findet. Auf Papier laufe der Finger leichter darüber, das Modell sei schwieriger zu lesen. Dennoch ist er begeistert. „Ich habe noch keinen Fehler gefunden“, sagt er und lacht.

Das aus Bronze gegossene Modell zeigt Aichach um 1914. Lehrberger erklärt, dass diese Zeit gewählt wurde, weil sie die Stadt in ihrer ursprünglichsten Form zeigt. Trotzdem sei 1914 der Bahnhof als Wegweiser für die Zukunft bereits vorhanden. Zudem sei die Stadt durch den damaligen Königsbesuch genaustens dokumentiert. Ein Modell aus der Gegenwart, wäre zu schnell überholt, so Lehrberger.

Er freut sich, dass das Modell den Test von Alfred Schwegler bestanden hat. Trotzdem sei es mit diesem Modell nicht getan, waren sich alle einig. „Die Arbeit bleibt nie aus, man muss immer weiterentwickeln“, betont Koppold mit Blick auf eine barrierefreie Stadt.

