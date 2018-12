19.12.2018

Wie Erik, der Storch, Kindern in Uganda hilft

Vierter Band der Reihe „Tukolere Wamu“ ist jetzt erschienen. Schüler steuern Geschichten bei

Störche legen in ihr Winterquartier weite Strecken zurück. Und ein Storch ist der Held im neuen, mittlerweile vierten Buch der Reihe „Tukolere Wamu“. Geschrieben haben es Kinder für Kinder, aber natürlich auch für Erwachsene. Erstmals haben dabei Schüler des Münchner Willi-Graf-Gymnasiums mitgemacht. Sie haben Geschichten geschrieben und illustriert.

Erik, der Paradies-Storch, erlebt auf seiner Winterreise spannende Abenteuer und erfährt, dass sich zusammen mit anderen viel bewegen lässt. Es sind Geschichten für eine bessere Welt, die in dem Band versammelt sind. Sie werben schon bei den Kleinsten für Verständnis, Toleranz und Mut.

Produziert wird das Buch wie seine drei Vorgänger von Günter Nowodworski mit seiner Werbeagentur Now Communication und der Zahnarztpraxis Dürr, beide aus Aichach, sowie Sport Förg in Augsburg und Friedberg. Dabei gibt es das Buch nicht zu kaufen. Günter Nowodworski erklärt: „Das ganze Projekt ist so angelegt, dass wir als Werbeagentur ein Buch ohne Honorar produzieren und unseren Kunden verkaufen, welche die charmanten und lehrreichen Kinderbücher zu Weihnachten wiederum an ihre Kunden verschenken.“

Der Erlös geht an den Verein „Tukolere Wamu“, der seit 1995 aktiv ist und mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Gegründet haben ihn ehemalige Entwicklungshelfer und Afrikafreunde zur Förderung von Selbsthilfeprojekten in Afrika.

Mit den bisherigen drei Büchern der „Tukolere Wamu“-Reihe haben Nowodworski, Dürr und Förg bereits rund 70000 Euro erlöst, die an eine Sekundarschule in Bulangira in Uganda geflossen sind. „Gut ausgebildete Leute, die die Wirtschaft im eigenen Land zum Laufen bringen, sind die beste Investition für die Zukunft“, sagt Nowodworski über die Beweggründe der Initiatoren.

Die „Förg-Now-Dürr-Secondary School“ hat sich seit dem ersten Spatenstich 2004 stark entwickelt: Von anfangs sieben Schülern ist die Zahl auf 515 angewachsen. Durch Spenden konnten zusätzlich Unterrichtsmaterialien sowie zusätzliche Klassenzimmer, Fachräume, eine Bücherei, Laptops und nicht zuletzt Lehrerunterkünfte finanziert werden. Der vierte Band soll nun das notwendige Geld für die Qualifizierung zur Mittleren Reife einbringen. Dafür braucht die Schule zusätzliche Räume und weitere Lehrer. (mell)

Das Buch „Erik, der Paradies-Storch“ aus der Reihe „Tukolere Wamu“ gibt es nicht zu kaufen. Erhältlich ist es in Aichach in der Zahnarztpraxis Dr. Dürr und in Friedberg bei Sport Förg. Das Buch ist für Kunden kostenlos, Spenden sind willkommen.

