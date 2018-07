09.07.2018

Wie Kommunen die Flüchtlingskrise lindern sollen

Die Marktgemeinde Heimenkirch im Kreis Lindau unterstützt eine Gemeinde im Libanon. Ihr Bürgermeister stellt in Aichach die Initiative des Entwicklungsministeriums vor. Die setzt auf Städte und Gemeinden

Kommunen sollen dabei helfen, dass der Flüchtlingsstrom nicht wieder zunimmt. Darum geht es bei der Initiative „Kommunales Know-how für Nahost“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wie das in der Praxis aussieht, erläuterte bei einer Informationsveranstaltung in Aichach Markus Reichart, Bürgermeister im Markt Heimenkirch (Landkreis Lindau). Seine Kommune unterstützt ebenso wie weitere Nachbargemeinden Kommunen im Libanon.

Zu der Info-Veranstaltung im Pfarrzentrum kamen laut einer Pressemitteilung Bürgermeister Klaus Habermann und rund 50 interessierte Bürger und Stadträte. Reichart berichtete, dass der Großteil der Flüchtlinge des Syrienkonflikts in den kleinen Gemeinden im Libanon, in Jordanien und in der Türkei, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Syrien, eine erste Bleibe findet. Er erläuterte, wie durch Projekte auf kommunaler Ebene ein Beitrag geleistet werden soll, dass der Flüchtlingsstrom aus diesen Regionen nicht wieder unkalkulierbar aufbrandet.

Nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern Europas und in der ganzen Welt beschäftigt das Thema Flüchtlinge und Asyl in vielerlei Hinsicht. Dabei dreht sich die Diskussion fast immer um drei Fragen: Wie ist mit der großen Anzahl von Flüchtlingen umzugehen, wie kann verhindert werden, dass es so viele Flüchtlinge gibt, dass so viele zu uns kommen? Das Zurückweisen der Flüchtlinge an den Grenzen oder das Abschotten mit Zäunen, Mauern und Militär wird das Problem auf die Dauer nicht lösen, war Reichart überzeugt. Es gelte die Ursachen der Flucht zu beseitigen. Das könne nur die gesamte Staatengemeinschaft, die internationale Politik auf höchster Ebene leisten.

Bei der Initiative „Kommunales Know-how für Nahost“ gehe es darum, wie gerade den Flüchtlingsströmen aus Nahost, hervorgerufen durch den Syrienkonflikt, begegnet werden kann. Das Ministerium setzt auf die Kommunen. Konkret beschrieb Reichart die Lage im Libanon, wo sich seine und Nachbargemeinden engagieren. In dem Land, das selbst nur etwa 5,5 Millionen Einwohner hat, finden derzeit etwa 1,1 Millionen Syrienflüchtlinge Schutz. Entgegen dem allgemeinen Eindruck lebten die meisten Flüchtlinge nicht in großen Lagern, sondern in zum Teil kleinen Städten und Dörfern. Die Infrastruktur sei dort oft hoffnungslos überlastet, die soziale Struktur falle auseinander, wenn in einer Gemeinde statt 2000 Einwohnern 4000 Menschen leben. So gingen beispielsweise in einem Dorf die einheimischen Kinder am Vormittag in die Schule, die Flüchtlingskinder am Nachmittag. Die Wasser- und Abwasserversorgung komme an die Grenzen, um selbst den niedrigsten Versorgungslevel zu genügen. Von der Durchhaltekraft dieser Gemeinden werde es aber abhängen, ob die Geflüchteten nahe der Heimat ausharren, bis eine Rückkehr möglich ist, oder ob sie sich auf der Suche nach Sicherheit und Zukunft auf den Weg nach Europa machen, so Reichart. Gerade auf kommunaler Ebene könne sehr effektiv geholfen werden, meinte er. Es sei die Begegnung auf einer Ebene, sozusagen auf Augenhöhe, von Bürger zu Bürger, von Gemeinde zu Gemeinde. Die deutschen Kommunen seien ein hervorragender Partner, da sie die kommunalen Herausforderungen bestens kennen. So unterstützen bereits verschiedene deutsche Kommunen solche im Libanon auf dem Gebiet der Wasserversorgung, beim Kanalbau und der Müllsortierung. Ziel sei es, nicht einfach nur Geld zu schicken, oder ein spezielles Projekt selbstständig abzuarbeiten. Die Projekte sollen gemeinsam mit den kommunalen Entscheidungsträgern diskutiert, geplant und realisiert werden. So könne sichergestellt werden, dass die richtigen und notwendigen Probleme nachhaltig angegangen werden und die umgesetzten Maßnahmen im Anschluss weitergeführt werden können. Welchen Nutzen hätte zum Beispiel die modernste Kläranlage, wenn die Menschen vor Ort sie nicht bedienen oder in Zukunft warten könnten?

Nach der anschließenden Diskussion und vielen Fragen zu den vorgestellten Maßnahmen waren sich viele Zuhörer einig, dass die vorgestellten Wege einen sinnvollen Beitrag zur Bewältigung der Flüchtlingskrise leisten können. Bürgermeister Habermann kündigte an, das Projekt bei einer Zusammenkunft der Landkreisbürgermeister vorzustellen. Auch die anwesenden Stadträte waren sich einig, dass solche Projekte ein pragmatischer Beitrag sein können, der Flüchtlingsflut entgegenzuwirken.

Gefördert werden die Maßnahmen bis zu einem Volumen von 300000 Euro übrigens zu 100 Prozent durch das Bundesprogramm, sodass die Kommunen selbst finanziell nicht belastet werden.

