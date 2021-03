12:34 Uhr

Wie Kunsthandwerker auch ohne Ostermarkt ihre Ware verkaufen

Madeleine Mrotzek verkauft im Modegeschäft Zartherb in Aichach Selbstgemachtes aus Papier.

Der beliebte Ostermarkt im Aichacher Sisi-Schloss fiel wegen der Corona-Pandemie aus. Trotzdem können die Kunsthandwerker ihre Ware jetzt in Aichach verkaufen.

Von Katja Neitemeier

Die Corona-Pandemie macht auch den Kunsthandwerkern zu schaffen. Immer noch müssen viele Feste oder Ausstellungen abgesagt werden. In Aichach hat man zumindest für den beliebten Ostermarkt, der am ersten März-Wochenende im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach geplant war, eine Ersatzlösung gefunden.

Einzelhandel unterstützt das Kunsthandwerk

Viele Aichacher Geschäfte bieten Shop-in-Shop an. Das bedeutet, dass Kunsthandwerker ihre Waren in Läden in der Innenstadt ausstellen und verkaufen. Dabei sind die Kunsthandwerker nicht selbst vor Ort. Das Angebot reicht dabei von selbst gemachten Kerzen über handgefertigte Seifen aus Pflanzenölen bis hin zu Einkaufstaschen aus alter Feuerwehrkleidung.

Bei manchen Händlern kann die Ware auch telefonisch bestellt werden. Auf der Internetseite der Stadt Aichach ist aufgeführt, welche Ware in welchem Geschäft angeboten wird. Bei manchen Kunsthandwerkern können die selbst gemachten Gegenstände auch telefonisch, per E-Mail oder online bestellt werden. Weitere Information dazu gibt es ebenfalls auf der Webseite der Stadt Aichach.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen