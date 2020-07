vor 26 Min.

Wie Privatgärten der Umwelt nutzen können

Schotterbeete und Kiesabdeckungen liegen in privaten Vorgärten, auf öffentlichen Flächen oder auch auf Friedhöfen im Trend. Dem will der Landkreis mit einem Faltblatt entgegenwirken.

Immer mehr Steingärten sind auch im Wittelsbacher Land zu finden. Warum Gärten so wichtig für die Umwelt sind.

Ein Faltblatt soll helfen, der wachsenden Zahl an Steingärten im Wittelsbacher Land entgegenzuwirken. Alle Bauherren sollen es in Zukunft mit ihren Baugenehmigungsunterlagen vom Landkreis erhalten. „Entsteint euch“, lautet die deutliche Empfehlung der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege mit Blick auf die „Steinepest im Garten“.

Wie es in der Pressemitteilung heißt, liegen Schotterbeete und Kiesabdeckungen in privaten Vorgärten, auf öffentlichen Flächen oder auch Friedhöfen im Trend. Dafür werden große Mengen an Schotter und Zierkies in Pflanzflächen geschüttet. Pflanzen selbst kommen nur vereinzelt als Dekoration vor und werden häufig nicht standortgerecht verwendet.

Dabei ist ein Steingarten alles andere als pflegeleicht: Vor allem in Schattenlagen bildet sich schnell ein Belag aus Algen und Moosen auf den Steinen, Staub und Erde setzen sich auf schneeweiße Kiesel, Laub bleibt liegen, verrottet und lässt Unkraut sprießen. Vlies oder Folie erhöhen den Pflegeaufwand, sobald sich die ersten Wurzelunkräuter an den Pflanzlöchern unterirdisch ausgebreitet haben.

Steingärten: Landkreis sieht Klima und Umwelt gefährdet

Häufig sind Formgehölze Teil des Gestaltungskonzeptes, die jährlich ein bis zwei Formschnitte benötigen. Erfahrungsgemäß treten regelmäßig Schädlinge wie Schildläuse oder Spinnmilben auf, da die trocken-heiße Luft über den aufgeheizten Steinen einen Befall fördert. Nach kurzer Zeit sehen die Steinschüttungen meist ungepflegt aus, weil der Aufwand unterschätzt wurde: Der Einsatz von Herbiziden ist laut Pflanzenschutzgesetz verboten, Laubrechen oder Besen benötigen viel Zeit, Laubsauger sind laut, insektenfeindlich und energieintensiv.

Auch Klima und Umwelt leiden unter Steinwüsten, denn sie befördern die Aufheizung des Kleinklimas in Städten und Gemeinden in der Nacht, weil sie die tagsüber aufgenommene Wärme nachts wieder abgeben. Dadurch kommt es zu ungünstigen Wachstumsbedingungen für die wenigen Pflanzen.

Oft stammen die Steine aus Entwicklungsländern, mitunter sollen sie auch durch Kinderarbeit gefördert werden, wie es in der Pressemitteilung heißt. Der Transport verschlechtert außerdem die Klimabilanz. Weil die üppige Bepflanzung fehlt, wird kein Sauerstoff produziert und kein Feinstaub gebunden.

Warum Privatgärten so wichtig sind

Privatgärten bieten Vögeln und anderen Tierarten in der Regel wichtige Nahrungsquellen, Brut- und Unterschlupfmöglichkeiten. Nicht so bei Steingärten. Die Kreisfachberatung ist überzeugt: Ein bunter Garten bereitet tatsächlich nicht mehr Aufwand. Dafür bietet er mehr Vielfalt und deutlich mehr Nutzen für Klima, Umwelt und Tiere.

In einen Garten gehören möglichst viele verschiedene Stauden, Sträucher, Bäume, Gehölze, Gemüse-, Obst- und auch Zierpflanzen. Das schafft immensen Reichtum an Sorten, Arten, Formen, Farben, Blüten, Düften und Nahrung – für die Gartenbesitzer und für viele Insekten. Um die bunte Vielfalt aktiv zu fördern, informiert der Landkreis Aichach-Friedberg zukünftige Bauherren mit dem Faltblatt.

Wer unsicher ist, wie er mit der Gestaltung des eigenen grünen Paradieses einen Beitrag zur Steigerung der Artenvielfalt leistet, kann sich von der Kreisfachberaterin Manuela Riepold am Landratsamt beraten lassen unter Telefon 08251/ 92-392 oder per E-Mail an manuela.riepold@lra-aic-fdb.de. (AZ)

