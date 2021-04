Wie darf sich der Obergriesbacher Ortskern künftig verändern?

Plus Der Obergriesbacher Gemeinderat will den Dorfcharakter erhalten und gleichzeitig eine Nachverdichtung ermöglichen. Jetzt gibt es ein Konzept mit Regularien.

Es war Mitte vergangenen Jahres, als Überlegungen zum historischen Ortskern und dessen Entwicklung im Obergriesbacher Gemeinderat angestoßen wurden. Mit diesen Worten des Rückblicks leitete Bürgermeister Jürgen Hörmann am Dienstagabend das Thema ein, das die Räte für knapp zwei Stunden beschäftigen sollte.

Nach den ersten Überlegungen gab es zwischenzeitlich einen Ortstermin, eine Information seitens des Amtes für Ländliche Entwicklung und einen Workshop der Gemeinderäte, dessen Ergebnisse in einem losen Konzept mündeten. Dieses wurde am Dienstagabend der Öffentlichkeit präsentiert – als Sammlung von Faktoren, die den Ortskern optisch ausmachen und die künftig vielleicht zu regulieren sind, um den Dorfcharakter zu erhalten und gleichzeitig eine Nachverdichtung zu ermöglichen. Hörmann beschloss das Thema mit einer Konkretisierung des im Workshop erarbeiteten Konzepts, das auch mit haarscharfen Abstimmungen einherging.

Mit einer knappen 7:6-Entscheidung einigten sich die Räte auf den Bereich, für den das Rahmenkonzept gelten soll. Der Kernbereich erstreckt sich entlang der Stefanstraße, die ab der Einmündung der Schloßstraße Annastraße heißt. Der Straßenzug beginnt am Kapellenfeld und endet bei der Rosengasse. Betroffen sein von den Regularien könnten die Grundstücke, die links und rechts der Straße liegen.

Weniger Auflagen im erweiterten Ortskern Obergriesbach

Etwas weniger Auflagen könnte es für die Grundstücke des erweiterten Ortskerns geben, der mit 8:5 Stimmen im Gremium deutlich größer gefasst wurde. Er umfasst den weiteren Verlauf der Annastraße in Richtung Westen sowie das Ortsgebiet entlang der Schloßstraße Richtung Norden. Außen vor bleiben bei der Betrachtung der Schlossberg selbst sowie die Schlosserei Sauer. Für beide Anwesen laufen aktuell Aufstellungsverfahren für Bebauungspläne.

Doch nicht nur über den Umgriff des Konzepts gab es unterschiedliche Meinungen, sondern auch darüber, wie hier eine Nachverdichtung aussehen darf. Geprägt werden soll der Bereich künftig von Gebäuden, die maximal zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss haben dürfen. Drei Räte stimmten dagegen. Die Gesamthöhe ab dem fertigen Fußboden bis hinauf zum First soll maximal 11,5 Meter betragen. Gekippt wurde mehrheitlich die Festlegung, dass die Wandhöhe auf sieben Meter gedeckelt wird.

Ausrichtung und Abstände werden festgelegt

Gebäude, die künftig entlang der Stefanstraße und der Annastraße errichtet werden sollen, müssen mit der Trauf- oder Giebelseite parallel zur Straße ausgerichtet werden. Die Gebäude sollen rechteckig oder quadratisch sein. Eine Vorgabe zu den möglichen Wohneinheiten macht die Gemeinde nicht. Bezüglich der Bebauung an der straßenseitigen Grundstücksgrenze einigten sich die Räte auf einen Mindestabstand von drei Metern – für Haupt- und Nebengebäude. Die ursprüngliche Idee, Nebengebäude zurückversetzt platzieren zu müssen (angedacht waren sechs Meter), war damit vom Tisch.

Und auch die zentrale Idee, die im Workshop erarbeitet wurde – nämlich, dass Satteldächer auf die Häuser sollen –, fiel einer Mehrheitsentscheidung von 6:7 zum Opfer. Geeignet haben sich die Räte letztlich auf geneigte Dächer, wie etwa Sattel-, Walm- oder Zeltdächer. Pultdächer schlossen sie aus. An der rot-braunen Dacheindeckung hielten die Räte nicht fest. Sie wird nicht vorgeschrieben. Bezüglich der Dachneigung konnte sich die Mehrheit im Rat für ein Minimum von 15 Grad Dachneigung statt 25 erweichen. Dachaufbauten wie etwa Gauben sind erlaubt.

Die Fassadenfarbe sollte weder zu grell noch zu dunkel sein. Die Einfriedung ums Grundstück darf maximal 1,2 Meter hoch sein. Dafür sprachen sich acht Räte aus. Im Konzept ausgeschlossen wurden Gabionen, Stabgitter-Kunststoffgeflechte und Kunststoffpaneele als Einfriedung. Diese Entscheidung fiel mit 7:6 Stimmen knapper aus. Auf den Freiflächen rund ums Grundstück sind Schotter- und Kiesflächen nicht zulässig.

Jetzt werden Anlieger der Straßenzüge in Obergriesbach ins Boot geholt

Mit diesen Überlegungen werden nun die Anlieger der Straßenzüge mit ins Boot geholt, erklärte Bürgermeister Hörmann nach dem Abstimmungsmarathon. Mit etwaigen Anregungen der Anwohner könne dann das Konzept zu einem Bebauungsplan ausgearbeitet werden. Einen Mehrheitsbeschluss zum Bebauungsplan hat das Gremium bereits vergangenes Jahr gefällt.

Nur einige Momente nach dieser Diskussion lag den Räten ein Antrag auf Vorbescheid für einen Neubau in der Stefanstraße 17 vor. Die Bauherren stellten dabei drei entscheidende Fragen. Mit 6:7 Stimmen erklärte das Gremium, dass sich das geplante Neun-Familien-Wohnhaus nicht ins Ortsbild einfüge. Woran das lag, blieb unklar, denn ein Abstimmungsergebnis von 9:4 beschied den Bauherren auch: Drei Vollgeschosse sind in Ordnung und auch zu einer Dachneigung von sieben Grad sagte die Mehrheit (8:5) Ja. Letztlich entscheidet nun das Landratsamt als Genehmigungsbehörde, was auch bedeutet: Das Landratsamt hat das letzte Wort. Nur eine Veränderungssperre und die Aufstellung eines Bebauungsplanes könnten dies ändern, erklärt Nadine Bromberger von der Verwaltungsgemeinschaft Dasing.

Weitere Themen aus der Sitzung:

Kindergartengebühren steigen Zum Kindergartenjahr 2021/2022 steigen die Gebühren für Krippe und Kindergarten. Auch wenn die pauschale Erhöhung von zehn Euro zu einem „Ungleichgewicht“ führe, wie Gemeinderat Johannes Asam erklärt, fiel der Beschluss für die Erhöhung der Gebühren mehrheitlich. Die Krippengebühren belaufen sich künftig je nach Buchungszeitraum auf 180 bis 240 Euro, bis dato waren es 170 bis 230 Euro. Die Kindergartengebühren liegen künftig zwischen 85 und 145 Euro, aktuell sind es 75 bis 135 Euro – je nach Buchungszeitraum.

Zum Kindergartenjahr 2021/2022 steigen die Gebühren für Krippe und Kindergarten. Auch wenn die pauschale Erhöhung von zehn Euro zu einem „Ungleichgewicht“ führe, wie Gemeinderat erklärt, fiel der Beschluss für die Erhöhung der Gebühren mehrheitlich. Die Krippengebühren belaufen sich künftig je nach Buchungszeitraum auf 180 bis 240 Euro, bis dato waren es 170 bis 230 Euro. Die Kindergartengebühren liegen künftig zwischen 85 und 145 Euro, aktuell sind es 75 bis 135 Euro – je nach Buchungszeitraum. Zuschüsse und Spenden Künftig kann Bürgermeister Jürgen Hörmann Zuschussanträge von Verbänden und Vereinen bis zu einem Betrag von 500 Euro eigenständig abarbeiten und wird diese dem Gremium zur Kenntnis vorlegen. Eine Spende der VR-Bank in Höhe von 500 Euro für die Kindertagesstätte wurde im April 2021 angenommen.

Künftig kann Bürgermeister Zuschussanträge von Verbänden und Vereinen bis zu einem Betrag von 500 Euro eigenständig abarbeiten und wird diese dem Gremium zur Kenntnis vorlegen. Eine Spende der VR-Bank in Höhe von 500 Euro für die Kindertagesstätte wurde im April 2021 angenommen. Neue Test-Lampen im Schlehenweg Nachdem die Beleuchtung im Ortsgebiet als zu hell und zu grell wahrgenommen wurde, werden nun im Schlehenweg testhalber neue Lampen angebracht. Bürgermeister Jürgen Hörmann teilte mit, dass die Anwohner „diese wärmeren und weniger hellen Lampen dann begutachten können“.

Nachdem die Beleuchtung im Ortsgebiet als zu hell und zu grell wahrgenommen wurde, werden nun im Schlehenweg testhalber neue Lampen angebracht. Bürgermeister teilte mit, dass die Anwohner „diese wärmeren und weniger hellen Lampen dann begutachten können“. Bewerbungen für Gemeinschaftshaus laufen Über zahlreiche Bewerbungen, Besichtigungen und ein reges Interesse am Gemeinschaftshaus berichtete Bürgermeister Jürgen Hörmann . Der Pachtvertrag mit Familie Stefa wurde aufgelöst. Nun wird ein neuer Pächter gesucht.

Lesen Sie dazu auch: