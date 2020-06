vor 17 Min.

Wie der Aichacher Veitsmarkt an den Heiligen Vitus erinnert

Plus Der nach dem Heiligen benannte Aichacher Jahrmarkt fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Im Stadtmuseum hängt aber ein großes Gemälde des Heiligen Vitus.

Von Justina Bayer

Dreimal im Jahr ist in Aichach Marktsonntag. Die Jahrmärkte ziehen mit ihren Fieranten zahlreiche Besucher aus dem ganzen Landkreis an. Einer von ihnen ist der Veitsmarkt im Juni. In diesem Jahr hätte er am Sonntag stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurde er jedoch abgesagt. Der Veitsmarkt erinnert an den heiligen Vitus. Am 15. Juni ist sein Gedenktag. Das Stadtmuseum Aichach weist deshalb auf ein großes Ölgemälde hin, das dominant im Bereich der sakralen Kunst hängt und eindrücklich sein Martyrium darstellt.

Im Zentrum der unteren Bildhälfte steht dabei der Heilige nackt im Kupferkessel in siedendem Blei und Öl, dessen Feuer von drei Schergen in Gang gehalten wird. Weiteres Holz wird schon herbeigebracht und ein Blasebalg bedient, um das Feuer weiter anzuschüren. Trotzdem blickt Vitus verklärt mit gefalteten Händen gen Himmel, von wo ein Engel auf ihn zugeflogen kommt, um ihm einen Lorbeerkranz und eine Siegespalme für seine Qualen zu überbringen. Über ihm öffnet sich der Himmel mit vier Engelputten auf der Wolkenbank.

Den Mittelgrund bilden zwei Personengruppen. Die rechte Gruppe besteht aus römischen Bürgern in Pelzmützen und kostbaren Kleidern, von denen einer sogar ein Monokel trägt. Auf der anderen Seite überwachen Soldaten die Exekution. Eingerahmt wird die Szene auf der linken Seite von einem „Lanzen- und Fahnenwald“ sowie auf der rechten Seite von einem auf hohen Sockeln stehenden Säulenpaar. Im Hintergrund taucht außerdem das Weichbild des antiken Roms mit einigen charakteristischen Gebäuden auf: Dabei erkennt man die Trajansäule mit bekrönender Kaiserstatue, den Palast und Triumphbogen und das überdachte Amphitheater.

Heiliger Vitus: Die Geschichte hinter dem Heiligen

Bis heute konnte das Stifterwappen, das am unteren Bildrand abgebildet wird, nicht identifiziert und zugeordnet werden. Ebenso bleibt der Maler unbekannt, obgleich der Kunstpädagoge Gottfried Hecht davon ausgeht, dass dieser sich in dem Männerkopf am rechten Bildrand selbst dargestellt hat.

Der ehemalige Stadtpfarrer Vitus Priefer erwähnt in seinen ausführlichen Aufzeichnungen von 1593, dass in der Stadtpfarrkirche ein Vitusaltar stand und dass das „St.-Veits-Bildnis im Hafen sitzend“ von dem Maler Zacharias Bleitz erneuert worden sei. Das Gemälde im Stadtmuseum ist mit großer Wahrscheinlichkeit das barocke Nachfolgerbild aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es wurde zu Zeiten der Umgestaltung der Stadtpfarrkirche zwischen 1861 bis 1863 unter Pfarrer Konrad Danhauser im Spital aufgehängt und gelangte dann von dort ins damalige Heimatmuseum.

In der Stadtpfarrkirche Aichach stand ein Vitusaltar. Bild: Gerlinde Drexler

Der heilige Vitus zählt zu den 14 Nothelfern und soll zusammen mit seiner Amme Kreszentia und seinem Erzieher Modestus in der Zeit des Kaisers Diokletian in Unteritalien gelebt haben. Da ihn nach der Legende sein Martyrium im zarten Alter von zwölf Jahren im Jahr 303 nach Christus angetan wurde, wird er in Gemälden immer als Jüngling dargestellt.

Stadtpfarrei Aichach besitzt lange Zeit Reliquie

Um seine Person ranken sich allerlei Geschichten, die ihn zum romanhaften Wunderhelden hochstilisieren. Abgebildet wird er zumeist in einem Kessel und häufig auch mit seinen Attributen, dem Löwen und Hahn. Er gilt als Patron der Kupferschmiede, Apotheker, Bierbrauer und der Jugend, aber auch als Patron der Haustiere und des Geflügels. Seit dem Mittelalter galt er auch als Helfer bei Nervenkrankheiten, davon stammt auch der Begriff Veitstanz, und beim Bettnässen.

Die Stadtpfarrei Aichach besaß im späten Mittelalter eine Vitusreliquie, von der auch Pfarrer Priefer im Jahr 1590 berichtet. Dort wird ebenso vom Brauch des Hahnopfers erzählt. Dabei brachten die Gläubigen am Veitstag Hähne, Hühner oder Geld zum Kirchenportal und durften als Gegenzug die Reliquie küssen. Der heilige Vitus wurde in Aichach wie an vielen anderen Orten auch hochverehrt. Ob er bis 1210, dem Jahr der Übernahme der Pfarrei durch den Deutschen Ritterorden, Kirchenpatron war, lässt sich nur vermuten, alte Aufzeichnungen sprechen jedoch dafür. Heutzutage erinnert nur noch der Veitsmarkt an seine alte Bedeutung für die Stadt in lang vergangenen Tagen. Dennoch waren Märkte ein wesentliches Merkmal einer mittelalterlichen Stadt.

Welche weiteren Merkmale eine mittelalterliche Stadt ausmachten und wie ihre Entwicklung war, kann man in der Bayerischen Landesausstellung „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“, die kürzlich eröffnet wurde, genauer erfahren.

Lesen Sie auch:

Themen folgen