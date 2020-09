31.08.2020

Wie die Aindlinger Bürgermeisterin im Wald mit ihrem Alphorn swingt

Plus Die Aindlinger Rathauschefin Gertrud Hitzler mag die Rundwege um Maria im Elend bei Baar und trifft sich dort auch zum Proben mit ihren Musikerkollegen.

Von Edigna Menhard

Der Wald rund um Maria im Elend bei Baar ist ruhig und idyllisch, weshalb die Aindlinger Bürgermeisterin Gertrud Hitzler den Lesern eine Tour hierher nur empfehlen kann. Nachmittags sind Radler und Spaziergänger auf den schattigen Wegen fast alleine.

Man muss ein ganz kleines bisschen Glück haben – und bei schönem Wetter montagabends unterwegs sein –, dann wartet an der kleinen Kapelle Maria im Elend ein besonderes Erlebnis: Im Halbkreis aufgereiht proben dort regelmäßig die Baarer Alphornbläser. Mitten- drin ist Gertrud Hitzler, die Aindlinger Bürgermeisterin und damit einzige Rathauschefin im Landkreis Aichach-Friedberg. Die Atmosphäre hier ist idyllisch, wie aus dem Bilderbuch. Radler und Wanderer, die gerade des Weges sind, bleiben stehen und hören zu, wippen mit. Denn die neun Bläser spielen nicht nur andächtige Choräle, sondern auch frechen Swing, Jazz, Walzer. Dazwischen werden Witze gerissen und viel gelacht.

Der Ausflugstipp von Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler: eine Tour nach Maria Elend bei Baar. Video: Edigna Menhard

Im Wald bei Maria im Elend gibt es schattige Wege

Gertrud Hitzler hat diesen Ort an der Nordspitze des Wittelsbacher Landes als Tour für die Serie „Prominente geben Ausflugstipps“ vorgeschlagen, weil sie sich hier wohl- fühlt. „Es gibt tolle Rad- und Wirtschaftswege, die nach Maria im Elend führen oder von dort losgehen“, sagt sie. Die Strecken gefallen ihr so gut, weil diese so schattig sind – gerade an heißen Tagen genieße sie das. Außerdem seien diese gepflegt, nicht anstrengend und abwechslungsreich, sodass man auch mit Kindern etwas sehe. „Nachmittags ist man fast alleine hier unterwegs. Dann kann man auch ein bisschen innehalten, das finde ich schön.“

Ein bisschen Ruhe tut der viel beschäftigten Gemeindevorsteherin immer wieder gut, auch wenn ihr die Arbeit als Bürgermeisterin mehr Freude als Job ist. „Meine beiden Hobbys sind Politik und Musik- spielen“, erklärt sie. Als Baritonhorn-Bläserin ist sie im Musikverein Aindling aktiv, doch auch die schönen Naturtöne des Alphorns haben es ihr angetan.

Baarer Alphorngruppe probt wegen Corona draußen

Seit zwei Jahren ist sie deshalb auch bei den Baarer Alphörnern dabei. Es sei ihr gar nicht so schwergefallen, das zu lernen, erzählt sie. „Klar muss man ein bisschen trainieren und üben. Da braucht man geduldige Nachbarn, aber die habe ich“, sagt sie lachend.

Normalerweise ist sie mit der Gruppe viel unterwegs, im Winter jedes Wochenende auf Weihnachtsmärkten, Geburtstagen und Bergsteigermessen. Mit Corona wurden alle Auftritte storniert. Auch die Probenbedingungen sind schwierig, weshalb die Gruppe auf ein Outdoortraining ausgewichen ist. Doch das gefällt nicht nur den Musikern, auch die Spaziergänger und Fahrradfahrer freuen sich darüber.

