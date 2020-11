vor 48 Min.

Wie die Musik zwei Freundinnen aus Mühlhausen zusammenschweißt

Plus Seit Jahrzehnten verbindet Thekla Riß und Simone Thon aus Mühlhausen eine tiefe Freundschaft. Zusammen machen die beiden Musik - auch auf der Straße.

Von Alice Lauria

Thekla Riß und Simone Thon aus dem Affinger Ortsteil Mühlhausen verbindet eine tiefe Freundschaft, seit sie Teenager waren. Damals hatten die beiden lebenslustigen Frauen bereits einen gemeinsamen Traum: einmal alles stehen und liegen lassen und einfach wegfahren, um gemeinsam zu musizieren. Denn der Musik gilt ihre große Leidenschaft. Es sollten fast 35 Jahre vergehen, bis dieser Traum endlich wahr wurde.

Simone Thon ist als Kinderpflegerin in Haunswies und Thekla Riß als Fitnesstrainerin in Aichach tätig. Beide Frauen sind Anfang 50 und haben Familie: Thon einen Sohn und Riß zwei Töchter und einen Sohn. In den vergangenen Jahrzehnten haben beide im Leben viel zurückgesteckt und sich wenig auf sich selbst konzentriert. Das änderte sich 2019 auf einen Schlag.

Musikerinnen aus Mühlhausen verkauften auf ihrer Reise ihre eigene CD

Mit circa einem halben Jahr Vorlauf planten die beiden Freundinnen, ihren Jugendtraum endlich umzusetzen. Sie wollten am 1. Juni 2019 losziehen, um einen Monat lang Straßen- und Biergartenmusik zu machen. Verschiedene Ziele waren im Gespräch, Amsterdam fiel wegen mangelnder Englischkenntnisse aus und zum Gardasee schafften sie es nicht, da sie von Österreich so fasziniert waren, dass sie blieben. Sie fuhren hin, "wo das Auto uns hingeführt hat und wo wir Empfehlungen zum Übernachten bekommen haben", erzählt Thon. Leicht war es nicht, in Familie und Arbeit alles zu organisieren, und nicht alle Beteiligten hielten das Vorhaben für eine gute Idee.

Simone Thon singt außerdem in einer Partyband, für die bereits Auftritte feststanden. Auch hier musste erst mal eine Ersatzsängerin aufgetrieben werden. Auch eine CD mit eigenen Liedern nahmen die beiden unternehmungslustigen Musikerinnen vor ihrer Reise auf und verkauften sie unterwegs. Mit "Woodstock"-T-Shirts und ihren Instrumenten im Kofferraum ging es also Anfang Juni los. In manchen Biergärten erhielten sie für ihren musikalischen Beitrag sogar gratis Verpflegung. In Innsbruck hingegen muss man sich die Erlaubnis, auf der Straße zu musizieren, erst erkaufen, und folglich dann wieder hereinspielen.

Corona lässt nur Auftritte als Straßenmusikerinnen in der Region zu

Unterwegs trafen die beiden die unterschiedlichsten Menschen, darunter den berühmten Kirchenmusiker Hans Berger. Dank eines Jodelkurses können die beiden Freundinnen authentische alpenländische Lieder vortragen, aber auch Countrysongs und Volkslieder, Evergreens und Schlager befinden sich in ihrem Repertoire. Weitere Stationen auf ihrer Reise, bei der sie meist zwischen einem und drei Tagen am selben Ort verbrachten, bevor sie weiterfuhren, waren die Wolfsklamm in Tirol, der Achensee und eine Sennerei.

Gerne hätten die musikalischen Freundinnen Ihre Reise heuer in abgespeckter Version wiederholt, allerdings machte ihnen die Corona-Pandemie einen Strich durch ihre Pläne. Aber immerhin, für einen Straßenmusikausflug vor die City-Galerie und in die Annastraße in Augsburg reichte es in diesem Jahr trotz Corona. In Augsburg verdienten sie immerhin so viel, dass sie am Abend davon schön essen gehen konnten. Thekla Riß fasst ihre Beweggründe und den Hintergrund ihres Bandnamens "Leicht-Sinn.Musik" in einem Satz zusammen: "Wir leben Musik, wir unterhalten die Menschen."

Lesen Sie auch:

Themen folgen