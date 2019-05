Wie eine Drohne Reh-Kitze vor dem Tod retten soll

Plus Biolandwirt Stephan Kreppold aus Sielenbach testet ein neues Verfahren, um den Reh-Nachwuchs im hohen Gras zu entdecken. Wie ihm die Technik dabei helfen soll.

Ein süßes Rehkitz findet einen jähen Tod im Kreiselmäher. Was keiner will, kommt häufig vor. Über die korrekten Mähtod-Zahlen streiten sich zwar die Experten, aber es könnten jährlich deutschlandweit bis zu 100000 Bambis sein, die im Mähwerk qualvoll ihr Leben lassen müssen. Immer wieder versuchen Jäger und Bauern den Kitztod mit auf Pfählen aufgesetzten Plastiksäcken oder durch Tage vorher aufgestellte Piepser zu verhindern. Neuerdings sind auch Drohnen im Einsatz. Zum Beispiel in Wilpersberg.

Biobauer Johannes Kreppold weiß gut, was sein Vater Stephan Kreppold schon alles versucht hat, um Kitze zu retten. Nun hat sich Stephan Kreppold eine Drohne samt Infrarotkamera zugelegt. So will er im Drohnenüberflug die jungen Tiere im hohen Gras entdecken.

Warum sich Biobauer Stefan Kreppold für die Tiere einsetzt

Die zum Teil siebenfache Fruchtfolge im Biolandbau basiert auf dem Anbau von Leguminosen. Diese stickstoffsammelnden Pflanzen sorgen für Fruchtbarkeit. Der Wilpersberger baut deshalb Kleegras an. Es steht ab Mitte Mai zur Ernte an. Beim Sielenbacher Ortsteil Haslach etwa wächst auf zehn Hektar Kleegras. „Da sind bis zu zehn Rehgeißen gesichtet worden“, sagt Stephan Kreppold. Er erklärt seine Investition in moderne Technik nicht allein mit seiner Liebe zu den Wildtieren: „Wenn ich ein Kitz zusammenmähe, und ein Spaziergänger sieht das, kann er mich anzeigen. Ich muss nachweisen, dass ich alles unternommen habe, um den Tod des jungen Rehs zu verhindern.“

Deshalb steht Sebastian Scherer an der Wiese und lenkt die Drohne auf vorher definierten Bahnen über das Grün. Im Bildschirm wechseln sich – je nach Temperatur – grüne und blaue Felder ab. Es sind weder rote, noch gelbe oder gar weiße Flecken zu erkennen. „Ein Kitz hat eine Außentemperatur von etwa 26 Grad, ich muss also am frühen Morgen, am besten ab 5 Uhr, suchen, wenn die Temperaturdifferenz möglichst hoch ist. Danach ist es von Vorteil, wenn keine Sonne scheint“, erklärt Scherer die Voraussetzungen bei dieser Art von Kitzsuche.

Drohnen als Tier-Retter? So reagieren andere Landwirte

Von der Aufgabenstellung her sei es vorteilhaft, wenn einer die Drohnensteuerung übernimmt und ein weiterer Mitarbeiter über das W-LAN der Drohne am Laptop-Bildschirm die Fläche auf Wärmepunkte absucht. Die Drohne selbst absolviert in einer Höhe von etwa 15 Metern ihren Flug.

Anna Bühler ist Naturschutzberaterin beim Ökoverband Bioland. Sie begrüßt ausdrücklich das Engagement der Familie Kreppold, die im Vorfeld schon richtig an der Fläche gearbeitet habe. Mit Piepsern, die in etwa so unangenehm laut sind wie Rauchmelder, sei das Gelände abgelaufen worden.

Auch beim Mähvorgang selbst sitzt ein Piepser auf dem Frontmähwerk und gibt unangenehme Töne von sich, um auch die letzte Chance zu nutzen, Wildtiere zu retten. Der ganze Aufwand scheint sich zu gelohnt zu haben, denn nachdem etwa die Hälfte der Fläche gemäht ist, gibt es noch kein totes Wildtier zu beklagen.