Kaum Besuch, kein Babyschwimmen: Eine Mutter aus Pöttmes erzählt

Yasmin Baierl aus Pöttmes feiert in diesem Jahr zum ersten Mal selbst Muttertag - mitten in der Pandemie. Wie sie das Corona-Jahr erlebte.

Mein kleiner Sohn wird bald ein Jahr alt. Ein großer Teil meiner Schwangerschaft und meines "Jung-Mutter-Seins" sind von der Corona-Pandemie überschattet. Nach der Geburt war es anfangs ganz angenehm, dass mich außer meinem Freund niemand im Krankenhaus besuchen konnte. Die Geburt meines Sohnes war schwierig. Ich lag 18 Stunden in den Wehen, und am Ende musste er per Kaiserschnitt geholt werden. Wegen der Corona-Maßnahmen durfte mein Partner nicht während der gesamten Geburt dabei sein.

Mittlerweile fehlt mir, und auch meinem Sohn, der Kontakt zu anderen Müttern und deren Kindern. In meiner Familie gibt es mehrere Risikopatienten, deswegen achte ich sehr auf die Kontaktbeschränkungen. Zum Glück kenne ich eine andere Mutter, die in einer ähnlichen Situation ist. Mit meinen Freunden treffe ich mich vor allem zum Spazierengehen oder über Skype.



Der erste Muttertag: Ein Tapetenwechsel würde der Pöttmeserin guttun

Für mich ist die ganze Situation gerade sehr belastend. Ich würde gerne einmal wieder mit einer Freundin und meinem Sohn in ein Café gehen. Ich möchte ihn gerne herzeigen, weil er mein erstes Kind ist. Er lernt viele Menschen nur mit Masken kennen und sieht nur an den Augen, ob jemand lächelt.

Es gab viele Dinge, auf die ich mich nach der Geburt gefreut habe, zum Beispiel auf das Babyschwimmen. Ich hatte sogar schon extra Windeln für meinen Sohn gekauft. Ich habe nicht gedacht, dass das mit Corona so lange andauern wird. Die Windeln habe ich vor Kurzem verschenkt. Immerhin verbreiten sich andere Infektionskrankheiten momentan nicht so schnell. Mein Sohn hat sich bisher noch keine Erkältung eingefangen.

Für mich ist es dieses Jahr der erste Muttertag als Mutter. Darauf freue ich mich. Ich glaube schon, dass mein Freund eine Kleinigkeit für mich plant. Vielleicht machen wir einen Ausflug, um mal woanders spazieren zu gehen. Ein Tapetenwechsel tut mir immer gut.

