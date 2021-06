Wie geht's, Wittelsbacher Land?

"Nicht mehr Anerkennung": Wie eine Pflegekraft aus Affing Corona erlebt

Anna Asbach ist Pflegekraft im Haus an der Paar in Aichach.

Plus Anna Asbach aus Affing arbeitet seit sieben Jahren als Pflegekraft im Haus an der Paar in Aichach. Die Corona-Pandemie ist für sie eine Ausnahmesituation.

Von Katja Neitemeier

"Für mich ist die Pandemie eine schwierige Zeit. Im Lockdown mussten die Bewohner meiner Einrichtung ihre sozialen Kontakte massiv einschränken. Zeitweise durften sie nicht einmal mehr ihre Zimmer verlassen. Das war für mich auch mental eine Herausforderung. Ich musste zum Beispiel dementen Patienten häufig erklären, warum sie nicht mehr aus ihrem Zimmer dürfen. In dieser Zeit mussten wir Pfleger einen kompletten Schutzanzug und eine Maske tragen. Deswegen haben wir Bilder von uns ausgedruckt und sie wie Namenschilder getragen, damit die Bewohner uns erkennen. Viele hatten auch Angst, dass sie ansteckend seien, obwohl sie negativ getestet wurden.

