Wie kommen neue Radständer am Bahnhof Friedberg an?

Die neuen Doppelstockparker am Bahnhof Friedberg.

Die SPD freut sich über positive Antworten zu neuen Abstellmöglichkeiten am Bahnhof. Was die Radler sagen.

Von Ute Krogull

Die SPD Friedberg hat ein Video auf ihre Internetseite gestellt. Es zeigt, wie Radfahrer den neuen Doppelstockparker am Bahnhof nutzen können. 15 Sekunden dauere es, das Gefährt nach oben zu befördern, beweisen die radlfreundlichen Genossen darin. Vor Ort hatten bei einer Befragung unserer Zeitung mehrere Radler die Neuerung als zu umständlich und zeitraubend bezeichnet. Sie würden sie nicht nutzen. Ein anderes Bild ergibt sich aus der Fragebogenaktion, welche die SPD selber durchführt.

Vorsitzende Ulrike Sasse-Feile meint zu einer ersten Auswertung: „Dass es den Radfahrern ein wichtiges Thema ist, zeigt auch, dass wir in nur drei Tagen 32 Fragebögen erhalten haben.“ Und die Reaktionen seien durchweg positiv. Hier ein Überblick:

Bedienbarkeit

37 Prozent der Teilnehmer an der Befragung finden die Doppelstockparker leicht zu bedienen, 47 Prozent mittel und 16 Prozent tun sich schwer damit.

Ebenen

„Würden Sie bei dem Doppelstockparker auch die obere Ebene benutzen?“, lautete hier die Frage. 78 Prozent antworteten mit Ja, 22 Prozent mit Nein.

Varianten

Würden am Bahnhof mehr Standardständer aufgebaut, würde das laut SPD bedeuten, dass sich die Zahl der Pkw-Stellplätze um die Hälfte reduziert. 19 Prozent würden trotzdem einen Standardständer bevorzugen, 81 Prozent dagegen die Doppelstockparker.

Wie berichtet, wurde die Anlage am Wochenende testweise aufgestellt. Die Fragebogenaktion läuft bis 13. Juli. Bereits in der Sitzung am 10. Juli befasst sich der Bauausschuss des Stadtrates mit der Thematik.

