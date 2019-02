02.02.2019

Wie kommt der Wal in die Kirche?

So könnte es aussehen, wenn in Altomünster und Aichach das selbst geschriebene Kindermusical „Jona“ aufgeführt wird.

Evangelische Kirchengemeinde Aichach arbeitet an dem Musical „Jona“

Die evangelische Kirchengemeinde Aichach-Altomünster arbeitet erneut an einem Kindermusical. In etwa zwei Wochen wird „Jona“ zur Aufführung kommen.

Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Mitwirkende sind die Gemeindeband unter Gregor Holzapfel, Bühnenbilder, Kostümschneider, Lichttechniker, Mitglieder des Jugendchores, ein Wal, ein Wurm und die Mädchen und Buben der beiden Kinderchöre aus Aichach und Altomünster. Die Premiere dieses zur Hälfte von Aichachern selbst verfassten Stückes ist am Freitag, 15. Februar, im Gemeindezentrum Altomünster. Einen Tag später, am 16. Februar, kommt „Jona“ nach Aichach. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr.

Die Hauptrollen spielen Kinder der jeweiligen Orte. Bleibt die Frage: Wie bekommen die Akteure den Wal ohne größere Komplikationen und Wasserschäden am Gebäude in die Aichacher Paul-Gerhardt-Kirche und auch wieder hinaus? Nach Auskunft von Pfarrer Winfried Stahl, der das Stück einstudiert hat, gibt es schon Ideen. (AN)

