Wie man mit Yoga die Sucht bekämpft

Eine Frau findet durch Yoga Hilfe bei der Suchtfachambulanz in Aichach. Welche weiteren Wege aus einer Erkrankung Fachleute Süchtigen im Landkreis zeigen.

Eines war ihr immer wichtig. Wenn jemand ihre Hilfe brauchte, stand sie bereit – für die Geschwister, die Freunde, die Nachbarn, später selbstverständlich für ihre eigene Familie, für Vereine, in denen ihre Kinder mitmachten und spielten. Und wenn sie half, dann tat sie es mit ganzer Kraft. „Nein“ konnte sie nicht sagen.

Der Dauerstress war ihr aber letztlich zu viel. Der Alkohol wurde ihr deshalb zum Hilfsmittel für Entspannung und „Aufheller“ ihres Alltages.

Aichach: Kurs ist Teil der Angebotsreihe der Suchtfachambulanz

Die Frau mittleren Alters, die ihren Namen nicht genannt wissen will, hat nun einen Weg in den Ausstieg aus ihrer Suchtkrankheit gefunden. „Ich fange jetzt meinen Tag ganz anders an und denke nicht an meine Sucht“, sagt sie. Sie hat am Kurs „Yoga am Morgen“ von Kerstin Kastenhofer von der Caritas-Suchtfachambulanz für den Landkreis Aichach-Friedberg teilgenommen. Der Kurs ist Teil des ergänzenden Angebotes „Kreative Wege aus der Sucht“ der Suchtfachambulanz.

Vier weitere Frauen und Männer haben an dem Kurs teilgenommen. Er ist Teil der Angebotsreihe der Suchtfachambulanz, die auf anderen Wegen als nur über das Beratungsgespräch oder zum Beispiel die Gruppentherapie suchtkranken Menschen helfen will. Acht Mal fand der Yoga-Kurs nun statt. Die Teilnehmerin nimmt aber sehr viel mehr für sich mit als die eineinhalb Stunden am Freitagmorgen im Gruppenraum der Caritas-Tagesstätte in Aichach, wie sie sagt. „Zuhause mache ich jetzt jeden Morgen eine halbe Stunde lang Yoga für mich“, erzählt sie und ergänzt: „Ich bin nun viel ruhiger, gelassener und auch zufriedener. Das war ich davor nicht.“

Kastenhofer, Beraterin an der Suchtfachambulanz und zertifizierte Yogalehrerin, freut sich über dieses erfolgreiche Ergebnis. „Es zeigt, wie Yoga helfen kann, die Aufmerksamkeit des Übenden nach innen zu führen, sodass er fähig wird, so manche Abhängigkeiten loszulassen. Mehr Freiheit für ein kraftvolles und selbstbestimmtes Leben kann entstehen.“

Aichach-Friedberg: Ein weiteres Angebot wird vorbereitet

Die Suchtfachambulanz bietet derweil schon ein nächstes Angebot in ihrer Reihe „Kreative Wege aus der Sucht“ an: „Musik erleben“. Ab 9. August können die Teilnehmenden bis zum 6. September viermal freitags von 15.30 bis 16.30 Uhr mit Musik und Klang ihrer Seele Flügel geben. „Auch nur zuhören ist erlaubt. Es gibt keine falschen Töne nur Variationen“, sagt Kastenhofer. Wenn menschen Töne zum Klingen bringen – sei es mit einer Trommel, Rassel oder der eigenen Stimme, entstehe ein Raum von „Anbindung“ und „getragen sein“, was oft bei einer Suchtentwicklung fehlt. Das Musikerlebnis lasse Menschen diese fehlenden Elemente nacherleben und integrieren. Das sei ine weitere Möglichkeit für mehr Selbstbestimmung und gegen Abhängigkeit. Es gibt noch freie Plätze.

Ein weiteres Angebot ist in Vorbereitung: „Meditatives Malen“. Ab 22. Oktober können Betroffene sechs Mal jeweils dienstags von 16 bis 17 Uhr bis zum 3. Dezember ihren Emotionen und Gedanken kreativen Ausdruck verleihen. In der Ausschreibung heißt es: „Nicht wissen, was entstehen mag, sich überraschen lassen vom Ausdruck des Moments – ohne etwas können zu müssen.“ (AN)

Anmeldung Suchtfachambulanz Aichach, Münchener Straße 19, Aichach, 08251/8734–80, suchtfachambulanz.aichach@caritas-augsburg.de

