Wie viel Marihuana hat der Mann aus Aichach gekauft?

Sieben Mal soll ein Aichacher einem Dealer große Mengen Marihuana abgenommen haben. Er gibt nur einen Teil zu. Der Verkäufer ist bereits im Gefängnis.

Mindestens sechs Mal soll ein 35-Jähriger aus Aichach jeweils 500 Gramm Marihuana bei einem Dealer gekauft haben. Einmal sollen es sogar 1000 Gramm gewesen sein. Das sei nur teilweise richtig, sagte der Angeklagte kürzlich bei der Verhandlung vor dem Schöffengericht am Aichacher Amtsgericht. Er ist wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angeklagt. Der Angeklagte gab nur zwei Käufe zu und bestritt, dass er die Drogen verkaufen wollte. Das Gericht setzte einen neuen Verhandlungstermin an, bei dem die Lebensgefährtin des 35-Jährigen als Zeugin gehört werden soll. Laut Aussage des Dealers fanden einige der Drogengeschäfte in der Wohnung des Angeklagten statt.

Marihuana mit fünf oder sechs Freunden konsumiert

Der Kontakt zwischen dem 31-jährigen Dealer und dem Angeklagten kam über einen Bekannten zustande. Der hatte laut seiner Aussage zwar selbst nie etwas von dem 31-Jährigen gekauft, wusste aber, dass der Angeklagte Marihuana konsumierte. Er habe ein Gespräch zwischen dem Angeklagten und dem Dealer über den Kauf von 500 Gramm mitbekommen, sagte der Bekannte vor dem Gericht in Aichach aus. Bei der ersten Übergabe des Marihuanas Ende 2016 sei er auch dabei gewesen. Der Bekannte weiter: „Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat.“

Auch an ein zweites Geschäft ein paar Monate später konnte sich der Bekannte erinnern. Es sei wieder um 500 Gramm gegangen, sagte er aus. Das waren genau die beiden Käufe, die der Angeklagte zugab. Das Marihuana habe er mit fünf oder sechs Freunden konsumiert, sagte er. Die Erklärung des 35-Jährigen, weshalb er so eine große Menge kaufte: Kleinere Mengen habe der Dealer nicht abgeben wollen. Das bestritt der 31-Jährige. „Ich hätte ihm auch weniger verkauft, wenn er gewollt hätte.“ Laut seiner Aussage war es der Angeklagte, der an größeren Mengen interessiert war. „Ich bin davon ausgegangen, dass er es verkauft hat.“

Die Polizei hat das Telefon des Mannes abgehört

Bei der Polizei sagte er aus, dass der Angeklagte Ende Dezember 1000 Gramm Marihuana von ihm gekauft hatte. Danach habe der 35-Jährige von ihm rund eineinhalb Jahre lang „fast im Monatsrhythmus“ 500 Gramm bekommen. Zuletzt Mitte 2017, kurz bevor der Dealer verhaftet wurde. Die Polizei war ihm über einen Hinweis auf die Spur gekommen und hatte daraufhin sein Telefon abgehört. Auch Scheinkäufe seien getätigt worden, sagte der Sachbearbeiter der Kriminalpolizei aus. Im Laufe der Vernehmungen hatte der Dealer unter anderem den Angeklagten belastet. In mindestens sechs Fällen habe er ihm in seiner Wohnung jeweils mindestens 500 Gramm Marihuana überlassen, so seine Aussage. Von einem „entspannten Verhältnis bei der Vernehmung“, sprach der Beamte. Sein Eindruck: „Er wollte sich die Sachen von der Seele reden.“

Der Dealer sitzt inzwischen in der JVA Gablingen ein. Er ist wegen Drogengeschäfte zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Eine Haftstrafe droht auch dem Aichacher Angeklagten, wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten. Er hat bereits zwei Vorstrafen wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln. 2014 war er wegen unerlaubtem Umgang mit Explosivstoffen und Besitz von Munition zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt worden. Einen Teil der ihm vorgeworfenen Taten hätte der 35-Jährige damit unter offener Bewährung begangen.

