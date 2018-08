05:54 Uhr

Wie wirkt sich Hitze auf Wasserversorgung aus?

Die Magnusgruppe in Aichach sieht trotz der Hitze noch kein Problem mit der Wasserversorgung. Doch die Aufbereitungsanlagen könnten überfordert werden.

Von Johann Eibl

Seit Tagen stöhnen die Menschen über Temperaturen, die mehr oder wenig locker über 30 Grad klettern. Hat diese Hitze, die schon beinahe zum Dauerzustand geworden ist, bereits Auswirkungen auf die Wasserversorgung hierzulande? Rupert Reitberger stellte sich diese Frage als Vorsitzender bei der Verbandsversammlung der Magnusgruppe am Donnerstagabend in Reh’s Restaurant in Aichach selber. Seine Antwort: „Derzeit macht uns die Hitze noch keine Probleme.“ Doch die Aufbereitungsanlagen könnten überfordert werden. Reitberger blickte zurück auf das Jahr 2013; damals habe man Sportvereinen verboten, ihre Plätze zu bewässern. Es sei nicht auszuschließen, dass sich nun dieses Szenario wiederholen könnte.

Nur eine gute halbe Stunde war diesmal erforderlich, um die gesamte Tagesordnung abzuarbeiten. Der wichtigste Punkt war die Auftragsvergabe für den Neubau der Versorgungsleitung von Radersdorf in der Gemeinde Kühbach nach Inchenhofen. Im Haushaltsplan ist dieses Projekt bereits enthalten. Reitberger meinte nun zum Ergebnis der Ausschreibung, man könne von einem „relativ passablen Preis“ reden.

In der Vorausberechnung hatte man mit 705000 Euro gerechnet. Die Offerten der sechs Firmen, die den Auftrag übernehmen wollten, beliefen sich im Schnitt auf 711000 Euro. Den Zuschlag erhielt die Firma Wild aus Bergheim, die mit einem Bruttobetrag von rund 624000 Euro kalkulierte, also gut 80000 Euro günstiger.

Der Abschluss der Arbeiten ist für den Mai 2019 vorgesehen. Dieser zeitliche Rahmen hat sich laut Rupert Reitberger positiv auf das Interesse der angeschriebenen Unternehmen ausgewirkt. Der teuerste Bieter hatte mit 766000 Euro keine Chance.

Und wie sieht’s aus mit den Plänen für das neue Wasserwerk der Magnusgruppe? Vor einigen Wochen waren bereits die Planungsarbeiten für Bürogebäude, Lager- und Waschhalle sowie Garagen und Werkstatt vergeben worden. In der Zwischenzeit hat das Büro Diezinger/Projektbüro 678 (Dalyanoglu) den Planungsauftrag erhalten. Die Projektsteuerung und Koordination der einzelnen Büros übernimmt Hubert Haberl, der Wassermeister der Magnusgruppe.

Untersucht werden muss die hydraulische Auslegung des Wasserwerks in Oberbernbach. Entscheidet man sich für Variante eins mit maximal 65 Liter pro Sekunde oder Variante zwei mit maximal 42 Liter pro Sekunde? Der Landkreis Aichach-Friedberg ist als Pilotprojekt vorgesehen, bei dem ermittelt werden soll, wie es denn in einem Notfall mit der Wasserversorgung hierzulande klappen würde. Bis Ende diesen Jahres soll ein gemeinsamer Bauantrag vorgelegt werden.

Zu Beginn der Versammlung hatte Geschäftsführerin Elisabeth Fackler die Rechnung für das Jahr 2017 vorgelegt. Sie berichtet von einem Gewinn von 114000 Euro. Auf der Aktiva- wie auf der Passivaseite stand jeweils der gleiche Betrag, der sich auf knapp 2,9 Millionen Euro belief.

Karl Metzger, der Bürgermeister der Gemeinde Inchenhofen, fasste den Prüfungsbericht der Kasse zusammen. Nachdem es dabei keinerlei Beanstandungen gab, wurden die anstehenden Beschlüsse einstimmig gefasst.

