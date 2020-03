vor 18 Min.

Wie wirkt sich die Bahnunterführung in Aichach aus?

In Aichach wird der Verkehr im April gezählt und befragt. Das hat auch mit der vorgesehenen Nordumfahrung zu tun

Eine große Verkehrszählung findet im April in Aichach statt. Sie soll zeigen, wie sich die neue Bahnunterführung und die Kreisverkehre an der Donauwörther und der Bahnhofstraße auf den Verkehr auswirken. Die Verkehrsteilnehmer werden dann nicht nur gezählt, sondern in Verbindung mit der Polizei auch befragt. Das wurde jetzt im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats berichtet.

Die Verkehrsuntersuchung ist ein wesentlicher Bestandteil von Straßenplanungen, zum Beispiel für eine Nordumfahrung von Aichach im Zuge der Staatsstraße 2047. Wie Küspert sagte, hat das Staatliche Bauamt Augsburg über den siebten Ausbauplan für Staatsstraßen den Auftrag, die Planungen für diese Umgehung voranzubringen. Die Befragung hätte eigentlich schon 2019 vorgenommen werden sollen. Um aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen, sollte sie aber nicht im Winter bei Schnee und Eis oder in der Ferienzeit stattfinden. Ungeeignet war auch die Bauzeit in der Oberen Vorstadt mit den damit verbundenen Umleitungen. Nun soll sie noch vor Beginn der Bayerischen Landesausstellung im April stattfinden.

Am 21. April geht es los

Vorgesehen ist laut Carola Küspert für die Befragungen die Zeit von Dienstag, 21. April, bis Donnerstag, 23. April, jeweils von 6.30 bis 10.30 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Es gibt insgesamt sieben Stellen, an denen Verkehrsteilnehmer befragt werden: an den B-300-Abfahrten Aichach-West (Tränkmühle), Aichach-Süd ( Münchener Straße /Klingen), Aichach-Ost (Gymnasium, Untergriesbach ) und in Unterwittelsbach, in Oberbernbach an den Ortseingängen von Hollenbach ( Staatsstraße 2047) und Walchshofen her, bei der Bahnunterführung und bei Unterschneitbach. Für Zählungen gibt es weitere Stellen an Knotenpunkten im Aichacher Stadtgebiet. (bac)

