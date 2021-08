Mädchen in Waldstück sexuell belästigt: Polizei sucht Exhibitionisten

Auf dem Heimweg begegnen drei Mädchen zwischen Wiedenzhausen und Unterwinden (Landkreis Dachau) einem Exhibitionisten. Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelt.

Ein Exhibitionist ist am Dienstag, 3. August, zwischen Wiedenzhausen und Unterwinden (Landkreis Dachau) drei Kindern gegenübergetreten. Die Mädchen zwischen elf und 14 Jahren waren laut Polizei gerade auf dem Heimweg von Überacker und fuhren gegen 16.50 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Fuß- und Radweg durch ein Waldstück. Dort trafen sie auf einen Mann, der am Fahrbahnrand stand und Richtung Wald schaute.

Exhibitionist belästigt Mädchen zwischen Wiedenzhausen und Unterwinden

"Als der Mann die Mädchen erblickte, drehte er sich mit heruntergelassener Hose um, suchte mehrfach Blickkontakt zu den Kindern und manipulierte dabei an seinem entblößten Glied", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Ohne anzuhalten fuhren die drei Mädchen an dem Mann vorbei nach Hause, wo sie ihren Eltern von dem Vorfall berichteten. Die anschließend verständigte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Täter ein - bislang ohne Erfolg.

Sexuelle Handlung in Waldstück: Polizei sucht Zeugen

Der Täter soll den Beschreibungen der Mädchen zufolge etwa 30 Jahre alt sein und "europäisch" aussehen. Er habe einen grauen Kapuzenpullover getragen. Die Kripo Fürstenfeldbruck hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, können sich dort telefonisch unter 08141/612-0 melden. (kmax)