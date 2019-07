00:32 Uhr

Wieder mehr Arbeitslose im Juli

Die Arbeitslosenquote steigt im Landkreis Aichach-Friedberg auf 2,1 Prozent. 150 potenzielle Azubis suchen im Moment noch nach einem geeigneten Ausbildungsplatz. 374 Lehrstellen sind für sie frei

Von Katja Röderer

Im Sommer steigt die Zahl der Arbeitslosen erfahrungsgemäß leicht an. Das gilt auch für den Landkreis Aichach-Friedberg, wo die Zahl der Arbeitslosen im Juli bei 1597 lag. Das sind 145 mehr Menschen ohne Job als noch im Juni. Die Arbeitslosenquote stieg damit auf 2,1 Prozent, wie die Agentur für Arbeit in Augsburg meldet. Zum Vergleich: Im Juli vor einem Jahr lag diese Quote bei 2,0 Prozent im Landkreis Aichach-Friedberg.

Vor allem bei älteren Menschen ab 50 Jahren (plus 15,4 Prozent) und bei Schwerbehinderten (plus 19 Prozent) hat die Zahl der Arbeitslosen zugenommen. Allerdings waren weniger junge Menschen unter 25 auf der Suche nach einem Job (minus 11 Prozent).

Gleiches gilt für Langzeitarbeitslose. Diese Gruppe schrumpfte im Wittelsbacher Land im Juli auf 346 (minus 5,2 Prozent).

Nicht in der Arbeitslosenstatistik einberechnet sind 571 Menschen, die in der sogenannten Unterbeschäftigung erfasst werden. Von ihnen machen 114 eine Weiterbildung, eine berufliche Eingliederungsmaßnahme (104), oder sie sind kurzfristig erkrankt (79), erhalten eine Fremdförderung wie zum Beispiel einen Integrationskurs (139), oder einen Existenzgründerzuschuss (60) oder sie haben eine vorruhestandsähnliche Vereinbarung getroffen (60).

Die Gruppe der Unterbeschäftigung ist im Vergleich zum Vorjahr um 26 Menschen angewachsen. Würde man sie in die Statistik aufnehmen, läge die Arbeitslosenquote insgesamt bei 2,8 Prozent.

Gute Nachrichten gibt es für alle, die derzeit noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Ende Juli waren im Wittelsbacher Land 775 Ausbildungsstellen gemeldet (plus 1,8 Prozent). 531 junge Leute suchen diesen Sommer nach dem passenden Ausbildungsplatz (minus 5,9 Prozent). Im Moment kommen im Landkreis 100 Bewerber auf 146 Ausbildungsplätze. Laut Agentur für Arbeit sind derzeit noch 150 von diesen Bewerbern unversorgt und 374 Berufsausbildungsstellen unbesetzt.

Freie Ausbildungsplätze können der Agentur per E-Mail an Augsburg.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de gemeldet werden oder per Telefon unter der Nummer 0800/4555520. Der Anruf ist kostenlos.

Region Augsburg Mehr zu den Arbeitsmarktzahlen aus der Region Augsburg lesen Sie auf "Seite 29.

