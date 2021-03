vor 32 Min.

"Wieder mit den Schülern singen": Eine Lehrerin erzählt von ihrem Corona-Jahr

Plus Die Grundschullehrerin Monika Stolz weiß seit der Pandemie ihr Haus wieder mehr zu schätzen. Trotzdem vermisst sie ihre Schüler und das gemeinsame Musizieren.

Von Katja Neitemeier

"Dieses Jahr war für mich sehr speziell. Ich habe das Gefühl, ich habe einen komplett anderen Job, als vor der Pandemie. Eigentlich arbeite ich vor allem pädagogisch und 'eng am Kind'. Das ist während des Distanzunterrichts komplett weggefallen. Stattdessen verbringe ich im Moment viel Zeit damit, Dinge zu organisieren.

Es gibt einfach keine Routinen für eine Situation wie diese. Es erfordert viel mehr Planung. Zum Glück hat ich so, dass meine Schule eher auf dem Land ist, viel Unterstützung durch Eltern oder auch Großeltern, die hier noch oft in der Nähe wohnen.

Die ganze Situation hat aber auch positive Seiten. Ich habe das Gefühl, dass ich mit meinen Kolleginnen als Team viel zusammengewachsen bin. Der Austausch untereinander und die Hilfe durch unsere Schulleitung sind sehr wertvoll.

Haus mit Garten wieder schätzen gelernt

Die Pandemie hat auch meinen Alltag verändert. Normalerweise plane ich am Wochenende nur ungefähr, was ich in der nächsten Woche mit meinen Schülern machen will. Das ist im Moment anders. Während des Distanzunterrichts gibt mein Schüler am Freitag viele Arbeiten ab, die ich dann amwochenende korrigierte und dies individuell rück.

Ich weiß auf jeden Fall wieder mehr unser Haus mit Garten zu schätzen. Mein Mann und mein Sohn sind auch im Homeoffice. Zum Glück hat jeder im Haus seine Ecke, in der er arbeit kann. Zu Freunde und Familienmitglieder halten ich vor allem per Telefon und teilweise pro WhatsApp Kontakt. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche, wie ein echtes Treffen. Seit der Pandemie habe ich bei den seltenen Begegnungen oft ein mulmiges Gefühl. Mir ist bewusst vieler, dass ich möglicherweise ein anderer Menschen krank machen könnte.

Am meisten freue ich aber auf, wenn wieder alle Kinder in der Schule kommen - und ich wieder mit den Kindern singen darf. Das geht mir schon ab. Normalerweise singe ich jeden Tag mit ihnen. Nur Musik hören ist zwar schön, aber Musik machen ist noch besser."

