Wiesenbach bekommt ein neues Baugebiet

Plus An der Echsheimer Straße in Wiesenbach weist die Marktgemeinde Pöttmes ein neues Baugebiet aus. Wie viele Häuser dort möglich sind und wann es so weit ist.

An der Echsheimer Straße in Wiesenbach entsteht ein neues Baugebiet. Mit diesem Vorhaben befasste sich der Marktentwicklungsausschuss von Pöttmes in seiner jüngsten Sitzung ausführlich. Wie Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage mitteilte, geht es insgesamt um eine Fläche von 13.300 Quadratmetern. 8300 Quadratmeter davon werden voraussichtlich als Baufläche für insgesamt zwölf Bauten zur Verfügung stehen.

Ketz zufolge herrscht kein Zeitdruck. Aber: "Es wäre schön, wenn wir dieses Jahr noch zu einem Ergebnis kämen." Sprich: Wenn das Bauleitverfahren in diesem Bereich zu einem Abschluss gebracht werden könnte. Die Erschließung im Jahr 2022 wird dann auch eine Frage der Situation im Haushalt der Kommune sein.

Ökologie wird ein Thema im neuen Baugebiet in Wiesenbach

Aktuell liegen dem Bürgermeister noch keine Anfragen von möglichen Bauwerbern vor, doch er weiß auch: "Der Bedarf ist da." Wichtig ist ihm, dass sich die neue Siedlung in den Dorfcharakter von Wiesenbach einfügt. Außerdem sollen Themen wie Ökologie und Verkehrssicherheit eine große Rolle spielen. Damit auf den Dächern Photovoltaikanlagen errichtet werden können, will die Gemeinde eine Dachausrichtung nach Süden hin im Bebauungsplan vorschreiben. Satteldächer sollen entstehen in dieser verkehrsberuhigten Zone. Eine Planvariante, die am Dienstag ausgewählt wurde, soll im Laufe der kommenden Monate weiter verfolgt werden. Außerdem erging der Auftrag an die Verwaltung, aufgrund der Höhendifferenzen einen Schnittplan zu erstellen.

Es gab aber noch weitere Themen, die der Ausschuss diskutierte:

Wasserrecht für Kläranlagen: Für einige Kläranlagen im Bereich der Marktgemeinde Pöttmes muss das Wasserrecht neu beantragt werden. Schon jetzt lässt sich absehen, dass in diesem Zusammenhang Investitionen erforderlich sein werden. Es ist damit zu rechnen, dass mehrere Becken für das Niederschlagswasser errichtet werden müssen. In welchem Umfang die verschärften Auflagen zu Baumaßnahmen führen werden, das lässt sich derzeit noch nicht absehen. Das wird später aus dem Bescheid des Landratsamtes hervorgehen.

Stillgelegter Brunnen: In Gundelsdorf hat die Daxberggruppe einen alten Brunnen stillgelegt, nachdem ein neuer in Betrieb gegangen ist. Was wird nun aus dem alten Wasserschutzgebiet? Ehe diese Frage abschließend geklärt wird, steht erst noch ein Erörterungstermin beim Landratsamt in Aichach an. Dort vertritt man die Ansicht, dass das bisherige Schutzgebiet seine Bedeutung verloren hat und deshalb nicht mehr gelten sollte. Im Ausschuss in Pöttmes dagegen wurde diese Auffassung am Dienstag mehrheitlich abgelehnt.

Satzung für Kühnhausen: Für eine Einbeziehungssatzung in der Gemarkung Kühnhausen wurde der Billigungsbeschluss gefasst. Zuvor wurde noch über einige Aspekte gesprochen.

Leitung zur Maiermühle: Die Mittelspannungsfreileitung von Pöttmes zur Maiermühle soll abgebaut werden, danach ist hier eine Erdverkabelung vorgesehen. Dazu erklärte Mirko Ketz: "Wir stehen dem sehr positiv gegenüber." Einige Trafostationen müssen im Zug dieser Maßnahme neu errichtet werden.

Wichtige Verbindung: Als wichtig für den Verkehrsfluss erachtet der Gemeindechef die Verbindungsstraße zwischen der Unterfeldstraße und der Rudolf-Diesel-Straße in Pöttmes, unter anderem aufgrund der Erweiterung des dortigen Kindergartens. Nun soll eine aktuelle Kostenschätzung erarbeitet werden.

