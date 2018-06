07:03 Uhr

Wiesenbacher feiern 125. Geburtstag ihrer Wehr

Drei Tage lang wurde in dem kleinen Pöttmeser Ortsteil Wiesenbach gefeiert. Die dortige Feuerwehr wird 125 Jahre alt. Die Krönung des Festes folgte am Sonntag.

Von Vicky Jeanty

Drei Tage lang herrschte in Wiesenbach Ausnahmezustand. Die Feuerwehr in dem kleinen Pöttmeser Ortsteil feierte am Wochenende ihren 125. Geburtstag. Die Feuerwehr und die Organisatoren konnten zufrieden sein. Bis auf einen Regenguss am Freitagabend und einen kurzen Schauer am Sonntag war das Wetter hervorragend. Viele Besucher und Gäste füllten das große Festzelt. Die Showbands am Freitag und Samstag zogen vornehmlich junge Leute an. Mit einem prächtigen Umzug am Sonntag klang die Feier im Festzelt aus. Die Redner aus den Reihen der Politik und der Feuerwehr waren voll des Lobes über die Einsatzbereitschaft der örtlichen Wehr und deren Jugendarbeit.

„Voll, voller, übervoll“, so umschrieb ein Mitglied der Echsheimer Wehr das Zelt an den drei Tagen. Die Feier hatte am Freitagnachmittag mit dem Empfang des Patenvereins aus Echsheim ihren Lauf genommen. Die Wiesenbacher Festdamen standen in Galakleidung Spalier und begrüßten lautstark ihre Kolleginnen und Kameraden aus dem Nachbarort. Angeführt von der Baarer Blaskapelle, ging es in einem kleinen Festzug bis zum Zelt. Schirmherr Franz Freiherr Groß von Trockau donnerte den Hahn ins Fass und mit einer Maß Unterbaarer Bier stießen die Honoratioren auf ein friedliches Fest an. Gekommen waren neben Bürgermeister Franz Schindele und seiner Stellvertreterin Sissi Veit-Wiedemann auch Kreisbrandrat Christian Happach, Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko sowie die Kommandanten und Vorsitzenden der beiden Hauptwehren. Die Showband Schmalzer sorgte am Abend für Unterhaltung.

Miniaturvolksfest für die Kinder

Familiär ging es am Samstag zu. Es war der Tag der Ehemaligen, die sich bei Kaffee, Kuchen und hochsommerlichen Temperaturen austauschten. Auch viele Wiesenbacher fanden sich ein. Für die Unterhaltung der Kinder war gesorgt: Der Platz rund ums Zelt glich dank Buden, einem Kinderkarussell und einem Trampolin einem Miniaturvolksfest. Die Showband Klostergold spielte ab 20 Uhr im Zelt.

Für alle Beteiligten war der Sonntag der Höhepunkt. Die Festdamen wurden um 6 Uhr per „Weckruf“ der Blaskapelle Baar von zu Hause abgeholt. Um 10 Uhr versammelten sich die knapp 70 Vereine im Festzelt zum Gottesdienst. An der Seite des Echsheimer Pfarrers Klemens Kiser stand Diakon Tobias Seyfried, der am 1. Juli in seinem Heimatort Primiz feiert.

Dem Anlass entsprechend ging der Pfarrer in seiner Predigt auf das Leben und Wirken des heiligen Florian ein, dem Namenspatron der Feuerwehren. Deren Devise „Gott zur Ehr‘, dem Nächsten zur Wehr“ beinhalte die beiden Hauptgebote des Evangeliums: Die Gottes- und Nächstenliebe seien die Grundsätze, die ein wahrhaftiges Zusammenleben erst ermöglichen. Nach dem Gottesdienst brachten die Wiesenbacher Festdamen die geweihten Fahnenbänder an die jeweiligen Fahnen an. Sie selbst, der Festausschuss und der Patenverein hatten schön bestickte Bänder gestiftet. Als Letztes wurde die Totenfahne zur Erinnerung an die verstorbenen Kameraden angeheftet. Bei der Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal an der Pfarrkirche unter Leitung des Vorsitzenden Alwin Wagner waren Landrat Klaus Metzger, Bürgermeister Franz Schindele und Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko dabei.

67 Vereine und acht Musikkapellen beim Umzug

Der farbenprächtige Umzug mit 67 Vereinen und acht Musikkapellen führte unter dem Applaus der Zuschauer quer durch Wiesenbach. Aus dem Baarer Ortsteil Heimpersdorf wurde sogar die alte Feuerwehrspritze auf einem geschmückten Bollerwagen mitgezogen. Ein Missgeschick geschah dem Ebenrieder Fähnrich: Ihm brach bereits in der ersten Kurve die Fahne entzwei.

Perfekt durchgeplant war der Einzug der Vereine ins Zelt. Wiesenbach und Echsheim standen Spalier und jubelten den Einziehenden zu, auf den Bänken im Festzelt warteten bereits gefüllte Maßkrüge, die Essensausgabe verlief zügig. Die Blaskapelle Pöttmes spielte den Astra-Marsch, bis Alwin Wagner, der Vorsitzende der Wiesenbacher Wehr, den letzten Fähnrich begrüßt hatte. Am Schluss überreichte er Erinnerungsplaketten an die Vereine, die zum Teil aus weit entfernten Gegenden angereist waren. Auf die Frage, wie es ihm angesichts seiner massiven Beinschiene gehe, sagte er gelassen: „Bei so einem großen Ereignis kann man nicht schlapp machen. Da muss man durch.“

Bei uns im Internet finden Sie eine Bildergalerie zum Fest der Freiwilligen Feuerwehr in Wiesenbach.

