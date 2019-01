Wila in Aichach, Sport und viele Vereinsjubiläen

Plus Im Landkreisnorden ist in diesem Jahr einiges geboten. In Aichach lockt die Leistungsschau und viele Vereine feiern Geburtstag

Der Jahreswechsel ist noch nicht lange her. Doch die Organisatoren vieler Großveranstaltungen, die heuer geplant sind, stecken bereits mitten in der Vorbereitung. Eine Auswahl der größten bislang feststehenden Termine:

Adelzhausen

Die Freiwillige Feuerwehr Burgadelzhausen wird 140 Jahre alt. Das Jubiläum wird vom Freitag, 24. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, gefeiert. Auf ihrer Facebook-Seite kündigt die Feuerwehr eine 90er- und 2000er-Party für Freitag an, am Samstag spielt die Band Get that!, am Tag darauf folgt ein Festsonntag mit Unterhaltungsprogramm.

Affing

Die DJK Gebenhofen-Anwalting feiert vom Samstag, 8. Juni, bis Montag, 10. Juni, ihr Pfingstfest.

Aichach

Die Faschingsgesellschaft Zell ohne See feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Am Sonntag, 3. März, findet im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell der große Faschingsumzug statt, zu dem alljährlich tausende Besucher kommen.

Im Sisi-Schloss im Stadtteil Unterwittelsbach ist am Wochenende, 23. und 24. März, der Ostermarkt geplant.

Über 20000 Besucher erwarten die Veranstalter bei der Aichacher Leistungsschau Wila. Sie findet vom Freitag, 5. April, bis Sonntag, 7. April, auf dem Aichacher Volksfestplatz statt. Am Sonntag sind die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Dort findet zudem der Autosonntag statt.

Old- und Youngtimer sind am Sonntag, 28. April, bei der Wittelsbacher Oldtimerschau auf dem Stadtplatz zu sehen.

Vom Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, findet das Volksfest statt.

Drei Wochen, nachdem das Volksfest vorbei ist, wird erneut gefeiert: Am Wochenende, 3. und 4. August, steigt das Aichacher Stadtfest.

Kulturfreunde sollten sich die Museumsnacht am Samstag, 12. Oktober, vormerken.

Aindling

Sportlich hingegen wird es beim Aindlinger Marktlauf am Samstag, 18. Mai.

Die Freunde aus dem französischen Avord kommen am Donnerstag, 30. Mai, in Aindling an.

Das Marktfest steigt am Wochenende, 6. und 7. Juli.

Ein halbes Jahrhundert wird der Stopselclub Eisingersdorf in diesem Jahr alt. Gefeiert wird vom Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 14. Juli.

Baar

Soldaten- und Kriegervereine aus der ganzen Region treffen sich am Sonntag, 26. Mai, zur Soldatenwallfahrt nach Maria im Elend.

Gefeiert wird beim Brauereifest der Schlossbrauerei Unterbaar vom Donnerstag, 6. Juni, bis Sonntag, 9. Juni.

Auch bei den Motorradfreunden Baar gibt es etwas zu feiern. Sie begehen am Samstag, 20. Juli, ihr 30-jähriges Bestehen.

Dasing

In der Dasinger Pfarrkirche St. Franziskus steht am Sonntag, 19. Mai, die 425-Jahr-Feier an.

Hollenbach

Der TSV Hollenbach wird heuer 90 Jahre. Vom Freitag, 21. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, wird gefeiert: am Freitag mit einer Kultparty, am Samstag mit der Bayern1-Discoparty und am Sonntag mit einem Tag der Vereine.

Inchenhofen

Seit dem Orkan Wiebke 1990 gibt es in Inchenhofen keinen Maibaum mehr. Das soll sich heuer ändern. Erstmals wird am 1. Mai wieder ein Maibaum auf dem Marktplatz aufgestellt.

Das Inchenhofener Marktfest wird am Wochenende, 13. und 14. Juli, gefeiert. Am Sonntag, 14. Juli, ist außerdem der St.-Margarethenmarkt.

Der Leonhardiritt findet am Sonntag, 3. November, statt. Dreimal führt der Umzug mit den Motivwagen mit Szenen aus dem Leben des Heiligen durch den Ort.

Kühbach

Das Kühbacher Marktfest wird am Samstag, 29. Juni, gefeiert.

Vom Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, findet das Kühbacher Brauereifest statt.

Der Kühbacher Frauenbund begeht am Samstag, 28. September, sein 30-jähriges Bestehen.

Obergriesbach

Ein großes Jubiläum feiert in diesem Jahr der Schützenverein Edelweiß Zahling. Er wird 100 Jahre alt. Die Feierlichkeiten finden am Wochenende, 13. und 14. Juli, statt.

Petersdorf

Ein Festwochenende ist im Juli auf der Sportanlage des SSV Alsmoos-Petersdorf geplant. Am Freitag, 19. Juli, steigt eine 90er-Party. Am Tag darauf feiern die Brugger Buam, die aus dem Petersdorfer Ortsteil Almoos stammen, ihr 15. Bühnenjubiläum. Am Sonntag, 21. Juli, gibt es einen Frühschoppen.

Die neu fusionierte Freiwillige Feuerwehr Alsmoos-Petersdorf und die Freiwillige Feuerwehr Willprechtszell-Schönleiten veranstalten am Sonntag, 22. September, jeweils einen Tag der offenen Tür.

Der Gartenbauverein Petersdorf feiert am Sonntag, 29. September, im Gemeindezentrum sein 25. Jubiläum.

Pöttmes

Mehrere große Vereinsjubiläen stehen in diesem Jahr in der Marktgemeinde Pöttmes an.

Den Anfang macht der Kegelverein Pöttmes. Er feiert von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, sein 100-jähriges Bestehen.

Am Wochenende, 15. und 16. Juni, begeht die Freiwillige Feuerwehr Reicherstein ihr 125-jähriges Bestehen.

Rund geht’s wieder vom Mittwoch, 19. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, beim Volksfest.

Das nächste große Jubiläum steht beim Krieger- und Soldatenverein Echsheim an. Auch er wird 100 Jahre alt und begeht sein Jubiläum am Sonntag, 30. Juni.

Das Marktfest wird am Wochenende, 6. und 7. Juli, gefeiert.

Die CSU Echsheim macht in diesem Jahr das halbe Jahrhundert voll. Sie feiert am Freitag, 12. Juli, ihr 50-jähriges Bestehen.

Das Jugendsinfonieorchester München Odeon ist am Samstag, 13. Juli, auf Schloss Schorn zu Gast.

Seinen 60. Geburtstag begeht der SV Echsheim-Reicherstein. Aus diesem Anlass ist ein Festwochenende am 13. und 14. Juli geplant.

Ebenfalls 60 wird der FC Gundelsdorf. Er feiert vom Freitag, 26. Juli, bis Sonntag, 28. Juli.

Zeitgleich feiert der TSV Pöttmes sein 125-jähriges Bestehen mit einem Sport- und Festwochenende am 27. und 28. Juli. Dabei sind Turniere und Vorführungen aller Abteilungen geplant, am Samstagabend außerdem eine Party mit DJ.

Das Oldtimertreffen in Pöttmes ist am Sonntag, 1. September, vorgesehen.

Rehling

Auf Schloss Scherneck findet am Mittwoch, 1. Mai, ein Oldtimertreffen statt.

Von Samstag, 8. Juni, bis Montag, 10. Juni, folgen die Historischen Tage.

Das 40. Freundschaftstreffen des Musikvereins Rehling mit dem Musikverein Bauen ist von Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, geplant.

Das Seifenkistenrennen in Au steigt am Sonntag, 14. Juli.

Beim Kultursommer auf Schloss Scherneck vom Mittwoch, 17. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, stehen bislang die Auftritte von Schlagersängerin Vanessa Mai (20. Juli) und Angelo Kelly & Family (21. Juli) fest.

Das Sautrogrennen ist am Samstag, 20. Juli, geplant.

Die Gartentage auf Schloss Scherneck gehen von Donnerstag, 3. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober, über die Bühne.

Schiltberg

Im Schiltberger Ortsteil Ruppertszell finden am Wochenende, 15. und 16. Juni, die Wandertage statt.

Sielenbach

Der MC Sielenbach feiert am Wochenende, 18. und 19. Mai, sein 40. Jubiläum.

Vom Samstag, 27. Juli, bis Freitag, 2. August, fahren zahlreiche Sielenbacher zu ihren Freunden in die französische Partnergemeinde Saint-Fraimbault-de-Prières.