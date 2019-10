vor 40 Min.

Wild und bayerisch

Nach der Donkeyhonk Company gibt Sara Brandhuber ein Gastspiel in Obermauerbach

Eine wilde Musikmischung und eine Liedermacherin haben sich am Wochenende beim Canada in Obermauerbach angesagt. Am Freitag, 11. Oktober, hat sich die Donkeyhonk Company zum ersten Wohnzimmerkonzert im Bräustüberl angekündigt. Am Samstag, 12. Oktober, tritt Sara Brandhuber auf. „Live und wild“ schreibt die Company über ihren Auftritt. Die Band bietet eine Mischung aus Folk, Blues, Rock und Punkrock. Sänger Lametto singt bayerisch und englisch. Die Lieder erzählen laut Mitteilung vom alltäglichen Wahnsinn, vom Zauber des Augenblicks und der verzwickten Suche nach dem Sinn. Beginn ist um 20.30 Uhr, der Eintritt frei. Wegen großer Nachfrage wurde das Konzert von Sara Brandhuber am Samstag vom Bräustüberl in den Ballroom verlegt. Brandhuber singt seit Kindesbeinen. Im März 2017, kurz nach der Geburt ihres Sohnes, bekam Sara vom bayerischen Heimat- und Kultusministerium den Dialektpreis Bayern verliehen. Wenige Tage später folgte der St.-Prosper- Kabarettpreis der Stiftungsbrauerei Erding. Von da an arbeitete Sara Brandhuber unermüdlich am ersten eigenen Programm mit dem Titel „I war des fei ned“. Es ist laut Mitteilung ein Streifzug durch ihr Leben, ihre Kindheit in der bayerischen Provinz, das Mamasein und viele andere Themen, die ihr Herz bewegen: von Bärten, Bierfahrern bis hin zur Dorfdiscoromantik. Einlass ist ab 19, Beginn um 20.15 Uhr. (AN)

Karten für Sara Brand-huber gibt es unter anderem beim Canada und beim AN-Kartenservice im Reisebüro Urlaubsoase.net, Bauerntanzgasse 1, in Aichach.

