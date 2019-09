00:35 Uhr

Wilde Musik im Wirtshaus

Boxgalopp spielt in Thierhaupten

„Bäddsch! Bäng! Bumm!“ – wer würde dabei auf den Gedanken kommen, dass es hier um Musik geht? Jedoch verspricht die Gruppe Boxgalopp „wundervoll wilde Wirtshausmusik“. Sie gibt ein Konzert in der Herzog-Tassilo-Stub’n im Kloster Thierhaupten am Freitag, 27. September, ab 19 Uhr.

Die Boxgalopper sehen sich in der Tradition der Musikanten früherer Generationen: Sie wühlen tief in Opas und Omas Notenschatzkiste, um Perlen fränkischer und außerfränkischer Musikkultur ans Tageslicht zu bringen – in ihrer eigenen Interpretation. Die Besetzung für Thierhaupten umfasst Res Richter (Klarinette, Dudelsack und Gesang), Katharina Schalanda (Klarinette und Gesang), David Saam (Akkordeon, Ukulele und Gesang) sowie Christoph Lambertz (Kontrabass, Bassklarinette und Gesang), den Volksmusikberater des Bezirks Schwaben. (AN)

Karten gibt es im Vorverkauf mit Platzreservierung beim Bezirk Schwaben, 0821/3101-4533 oder veranstaltungen@bezirk-schwaben.de.

