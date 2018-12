07:00 Uhr

Wilderei? Dutzend tote Fische am Lech bei Rehling

Fischer aus St. Stephan entdeckt über ein Dutzend tote Karpfen am Ufer bei Ellgau.

Heinz Georgi aus dem Rehlinger Ortsteil St. Stephan ist empört. Er hat am Mittwoch nördlich des Kraftwerkes Oberpeiching bei Ellgau (Landkreis Augsburg) wenige Meter neben dem Lech gut ein Dutzend toter Fische entdeckt.

Georgi hat in dieser Gegend sein Revier. Hier darf er auf legale Weise Fische fangen. Schon am Montag war er hier gewesen. Als er zwei Tage später wieder kam, fand er die toten Tiere am Waldrand. In erster Linie handelte es sich dabei um Karpfen, die von unbekannten Tätern gefangen und getötet worden waren. Für Georgi war der Hintergrund schnell klar. Mühelos erkannte er als Fachmann, dass den Tieren jeweils die wertvollsten Stücke entfernt worden waren: nämlich die Filets. Der Rest wurde auf einem Haufen entsorgt. Wer macht so etwas? Georgi ist schlecht auf die Täter zu sprechen, die ganz offensichtlich auf unerlaubte Weise den Fischbestand reduzierten: „Da brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir nichts fangen.“

Seiner Aussage zufolge dürfen Leute wie er nur drei Fische fangen. Die Wilderer aber hatten gut und gerne fünf Mal so viele Tiere auf illegale Weise in ihren Besitz gebracht, um danach deren Filetstücke entweder selbst zu verzehren oder sie zu verkaufen. (jeb)

