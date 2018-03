vor 23 Min.

Wildernder Hund reißt tragendes Reh

Ein frei laufender Hund hat am Sonntagmittag am Waldrand von Hohenried eine tragende Rehgeiß gerissen. Gemeinderat Willi Niedermeier brachte die Begebenheit am Montagabend in der Sitzung des Petersdorfer Gemeinderats zur Sprache. Der Vorfall habe ihn schockiert, sagte er. Der hinzugerufene Jäger habe nur noch den Tod des Tieres feststellen können.

Gemeinderat Robert Langenegger fand deutliche Worte: „Das Tier (der wildernde Hund, Anm. d. Red.) muss gefunden werden, bevor er womöglich noch ein Kind angreift.“ Auf Nachfrage unserer Zeitung berichtete Niedermeier gestern, die Geiß sei durch die Reißzähne des Hundes schwer verletzt worden und danach „elendig zugrunde gegangen“.

Eine Frau, die das sterbende Tier gefunden habe, habe ihn als Jagdvorsteher verständigt. Der Jäger habe aufgrund der Spurenlage bestätigt, dass ein Hund das Reh gerissen habe. Niedermeier sagte gestern: „Das hat man deutlich gesehen, dass das ein Hund war.“ Das Schlimme daran sei: „Wenn ein Hund diesen Jagdtrieb hat, macht er das immer wieder.“ Niedermeier kritisiert, dass manche Hundebesitzer ihre Vierbeiner nicht anleinen.

Rein rechtlich gilt im Ortsgebiet Petersdorf Leinenzwang, und zwar per Beschluss aus dem Jahr 2012, wie Stephan End in der Gemeinderatssitzung am Montag anmerkte. Auch Bürgermeister Dietrich Binder flattern in jüngster Zeit immer häufiger Beschwerden über Vierbeiner auf den Tisch, die Kinderspielzeug zerstören und ihre Häufen in privaten Höfen hinterlassen. Binder appellierte an die Gemeinderäte, die Bürger darauf anzusprechen, wenn sie etwas bemerkten. (brast/nsi)

