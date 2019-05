vor 44 Min.

Windkraft: UKA-Vorhaben ist Thema im Aichacher Stadtrat

Die Stadt Aichach wird zum Antrag für das Projekt im Allenbacher Forst gehört. Sie will nun einen Bebauungsplan aufstellen und eine Veränderungssperre erlassen

Von Claudia Bammer

Das Thema Windkraft beschäftigt den Aichacher Stadtrat am Mittwoch, 22. Mai. Dann steht der Antrag der UKA Meißen auf der Tagesordnung, die eine Windkraftanlage östlich von Aichach im Allenbacher Forst bauen will. Beraten wird der Stadtrat auch über einen Bebauungsplan für die ehemalige Konzentrationsfläche für Windkraft und eine Veränderungssperre.

Eigentlich sind es vier Windräder, die das sächsische Unternehmen UKA Meißen mit der Firma Vensol Neue Energie GmbH aus Babenhausen zwischen den Stadtteilen Oberwittelsbach, Untergriesbach und Untermauerbach bauen will. Bei den Bürgern in den betroffenen Stadtteilen und im benachbarten Schiltberger Ortsteil Allenberg war das Projekt, als es 2017 bekannt wurde, auf Protest gestoßen. Der Verein „Schutz unserer Wittelsbacher Heimat“ wurde gegründet.

Für zwei Windräder hat das Unternehmen im März 2018 einen Genehmigungsantrag beim Landratsamt Aichach-Friedberg gestellt, für eines sind die Antragsunterlagen komplett und das Genehmigungsverfahren läuft. Das bestätigt Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes.

Die Konzentrationsfläche hat die Stadt aufgehoben

Im Gegensatz zu früher gelten Windkraftanlagen heute nur noch dann als privilegierte Bauvorhaben, wenn sie entweder in einer Konzentrationsfläche liegen oder die 10-H-Regelung einhalten. Diese besagt, dass der Abstand zur nächsten Wohnbebauung zehnmal so groß sein muss, wie sie hoch sind. Die Gegner des Projekts gehen von heute üblichen Windradhöhen von bis zu 240 Metern aus. Der nötige Abstand wäre nicht einzuhalten.

Die Konzentrationsfläche, die die Stadt im Allenberger Forst für Windkraft ausgewiesen hatte, hat sie im März 2018 wegen der 10-H-Regelung aufgehoben. Die Aichacher sollten nicht schlechter gestellt sein als der Rest von Bayern, war die Argumentation. Dass der Uka-Antrag zu diesem Zeitpunkt schon beim Landratsamt lag, spielt laut Wolfgang Müller keine Rolle. Entscheidend sei der Zeitpunkt der Genehmigung.

Laut Müller gilt das Windrad somit als „sonstiges Bauvorhaben im Außenbereich“. Laut Baugesetzbuch können solche „sonstigen Bauvorhaben im Außenbereich“ im Einzelfall genehmigt werden, wenn öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden. Ein solcher öffentlicher Belang ist zum Beispiel die Darstellung im Flächennutzungsplan oder auch in einem Landschafts- oder sonstigen Plan.

Rund 30 Stellen werden derzeit gehört

Derzeit werden die Stellungnahmen von rund 30 Stellen eingeholt, vom Amt für Landwirtschaft bis zum Wasserwirtschaftsamt sowie von den betroffenen Kommunen – der Gemeinde Schiltberg und der Stadt Aichach. In Schiltberg war der Antrag bereits Thema (wir berichteten), in Aichach ist er es nun.

Wie Müller weiter sagt, werden die Stellungnahmen anschließend geprüft. Das werde noch einige Monate in Anspruch nehmen.

Müller betont, ob das Windrad genehmigt wird oder nicht, sei keine politische Entscheidung des Landkreises für oder gegen Windkraft. Das staatliche Landratsamt entscheide ausschließlich nach dem Baurecht und dem Immissionsschutz.

Der Stadtrat Aichach denkt nun darüber nach, einen Bebauungsplan für die Fläche aufzustellen und eine Veränderungssperre zu erlassen. Wie Bürgermeister Klaus Habermann auf Anfrage sagt, sei man nicht per se gegen Windkraft. Der Bebauungsplan solle in dem Gebiet Windkraft zulassen, aber nur, wenn die 10-H-Regelung eingehalten wird. Das würde auch dann gelten, sollte die 10-H-Regelung in Bayern aufgehoben werden.

Der Stadtrat tagt am Mittwoch, 22. Mai, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal.

Themen Folgen