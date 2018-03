Windkraft in Aichach: Die Heimat

250 Menschen haben sich an einer Aktion des Vereins „Schutz unserer Wittelsbacher Heimat“ gegen eine mögliche Windkraftanlage im Allenberger Forst beteiligt

Menschen lassen sich motivieren, wenn es um ihr unmittelbares Lebensumfeld geht. Das zeigt die Resonanz auf die Winkraft-Demo am Samstag in Aichach. Trotz der nicht eben einladenden Witterung kann der Verein „Schutz unserer Wittelsbacher Heimat“ mit der Resonanz zufrieden sein.

Dabei scheint das Engagement gegen die geplante Windkraftanlage im Allenberger Forst gar nicht mehr nötig zu sein. Seit vergangener Woche ist bekannt, dass der Stadtrat am Donnerstag voraussichtlich die Konzentrationsflächen aufheben wird. Das Projekt wäre damit faktisch gestorben. Der Vorwurf, der Stadtrat habe sich damit bisher nicht beschäftigt, zielt ins Leere. Entsprechende Buhrufe am Samstag waren unangebracht. Oder sollten sich die Rufer etwa nicht ausreichend informiert haben?

Einerlei. Kommt es am Donnerstag so wie vermutet, hätte der erst im November gegründete Verein seinen Daseinszweck schon verloren. Nimmt man seinen Namen indes wörtlich, sollte das allerdings nicht der Fall sein. Die Wittelsbacher Heimat ließe sich vielfältig schützen. Sind Windräder etwa die größte „Bedrohung“? Eher nicht. Insektensterben, sinkendes Engagement in Vereinen, mögliches Aussterben des Dialektes – Betätigungsfelder gäbe es viele.

