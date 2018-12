Windkraft und Co.: So steht es um die Stromversorgung 

Plus Nach Jahren mit enormen Zuwächsen geht es bei den regenerativen Energien 2017 deutlich langsamer voran. Welche Kommune besonders viel Strom erzeugt.

Deutschland war mal Vorreiter in Sachen Energiewende – die Betonung liegt auf war mal. Mittlerweile stockt der Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung und beim Klimagipfel in Polen reiht sich das Land dank Kohleverstromung irgendwo im Mittelfeld ein. Die Entwicklung vor Ort ist ähnlich stagnierend: Die Stromwende schaffte das Wittelsbacher Land vor vier Jahren. Das heißt, die Menge an regenerativ erzeugter Stromenergie ist so groß wie der Verbrauch. Seither geht es in Tippelschritten vorwärts. Sonne, Biogas, Biomasse, Wasserkraft und Wind erzeugten 2017 sieben Prozent mehr Strom, als in 24 Kommunen verbraucht worden ist (siehe Tabelle und Grafik).

Wind Für Zuwächse sorgten seither vor allem elf Windräder – sechs im Blumenthaler Forst (seit Mitte 2016), drei bei Bachern (Friedberg, seit Ende 2015) und zwei bei Baar in diesem Jahr. Diese Anlagen liefern zusammen grob geschätzt rund 60 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das entspricht in etwa zehn Prozent des Stromverbrauchs des gesamten Landkreises. Aber in Sachen Wind tut sich nicht mehr viel: Der Aichacher Stadtrat schiebt nach Bürgerprotesten dem Bau von vier Anlagen im Allenberger Forst einen Riegel vor. Die Bürgerenergiegenossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt (BEG) plant allerdings vier Räder an der Landkreisgrenze in Hagenauer Forst zwischen Schrobenhausen, Sandizell und Hörzhausen.

Biogas/Wasserkraft In diesen Energiesegmenten herrscht nach Boom-Jahren Stillstand. Bei Biogas oder Biomasse wird eher mal eine ältere oder defekte Anlage abgeschaltet. Die Möglichkeiten für Wasserkraft sind nahezu ausgereizt.

Erneuerbar Stromerzeugung in Aichach-Friedberg.

Aichach-Friedberg: Sonnenenergie macht Hoffnung

Sonne Bei vergleichsweise wenigen neuen Fotovoltaik-Modulen auf Dächern ließt immer mehr in den Eigenverbrauch. Das ist natürlich genauso gut, wird aber in der Auflistung nicht deutlich. Dafür sind nach einer Baupause von fast einer Dekade wieder eine ganze Reihe an Solarparks in der Region in Planung: Gleich zwei bei Hirschbach (Hollenbach), an der A8 bei Adelzhausen, bei Sulzbach (Aichach), bei Gansbach und Raderstetten (Gemeinde Sielenbach), Unterbernbach (Kühbach) und auf der ehemaligen Deponie zwischen Baar und Thierhaupten. Ein Hintergrund für die Entwicklung und zum Teil auch vorsorgliche Anträge: Solche Anlagen dürfen nur auf sogenannten benachteiligten Flächen entstehen und ab Januar ändert sich die Bewertung für Areale im Wittelsbacher Land.

Strombilanz Von den 24 Kommunen im Wittelsbacher Land sind 14 „Stromexporteure“. Vor elf Jahren schafften im nördlichen Kreis gerade mal zwei Gemeinden überhaupt und nur knapp den Sprung über die Eigenversorgungsgrenze – Sielenbach und Petersdorf. Stromüberschuss bedeutet nicht, dass das Wittelsbacher Land stromautark ist. Denn durch schwankende Erzeugung und fehlende Speichermöglichkeit kann der Verbrauch nicht kontinuierlich gedeckt werden. Aber es gibt im Kreis mittlerweile mehrere Kommunen, die für sich selbst stromautark sind. In Sielenbach, Petersdorf, Kühbach und Schmiechen ist der Eigenbedarf komplett, also zu 100 Prozent, durch die dezentrale Stromerzeugung gedeckt. Eurasburg (99,9 Prozent), Ried (99,8) oder Rehling (99,3 Prozent) sind nur noch einen Wimpernschlag davon entfernt.

Spitzenreiter An der Spitze mit 452 Prozent Versorgung liegt 2017 wieder das Energiedorf Sielenbach. Das bedeutet: Dort wird viereinhalbmal so viel Strom eingespeist, als verbraucht. Bemerkenswert: In der Kommune gibt es keine einzige „Großanlage“, sondern nur kleinere und mittelgroße Einspeiser. Auch das Windrad im Blumenthaler Forst schlägt sich in der Bilanz nicht nieder. Denn: Eine der sechs Anlagen steht zwar auf Sielenbacher Flur, der Strom fließt aber nicht auf der Gemarkung ins Netz.

Tabelle Energie-Bilanz Landkreis Aichach -Friedberg Bild: Repro Sebastian Richly





Energieversorgung: Obergriesbach ist Schlusslicht

Schlusslichter Am Ende der Tabelle stehen Kommunen mit vergleichsweise hohem Stromverbrauch durch Industrieunternehmen wie Friedberg. Aichach hat sich durch den Windpark zuletzt deutlich verbessert. Dass Obergriesbach Schlusslicht ist, hat übrigens rein technische Gründe. Der Strom des Solarparks an der Bahnlinie wird auf Dasinger Flur ins Netz eingespeist.

Großanlagen Die größten Stromerzeuger im Kreis sind die zwei Wasserkraftwerke an den Lechstaustufen 22 und 23. Die Generatoren bei Merching und Unterbergen Schmiechen erzeugen bei einer Leistung von zwölf Megawatt jeweils rund 55 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr. Auf den Fuß folgt das Biomasse-Heizkraftwerk der Firma Pfeifer in Unterbernbach (Kühbach). Das ist mit einer Gesamtleistung von 50 Megawatt ein regenerativer Riese und erzeugt als „Abfallprodukt“ über 50 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr. In Kühbach wird mit Abstand am meisten Strom im Kreis produziert und enorm viel Wärme – etwa 85 Prozent der erzeugten Energie bei Pfeifer ist Prozesswärme für Trockenkammern und Pellets-Fertigung.

