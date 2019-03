Windrad bei Untergriesbach noch nicht vom Tisch

Plus Pläne liegen beim Landratsamt zur Prüfung. Der Verein „Schutz unserer Wittelsbacher Heimat“ will Bau einer Windkraftanlage bei Untergriesbach verhindern

Noch lange nicht vom Tisch sind die Windkraftpläne der Firma Uka aus Meißen. Das betonte Christoph Bringmann, Vorsitzender des Vereins Schutz unserer Wittelsbacher Heimat, bei einer Informationsveranstaltung im Burghof in Oberwittelsbach. Wenige Tage, bevor die von der Stadt Aichach beschlossene Aufhebung der Konzentrationsfläche rechtens geworden war, reichte die Unternehmensgruppe Uka ihre Pläne beim Landratsamt ein. Dort liegen sie nun zur Prüfung. „Was können wir noch tun?“, war die Frage, die Bringmann mit den Vereinsmitgliedern diskutierte.

Vor rund einem Jahr hatte der damals frisch gegründete Verein eine Demonstration organisiert, an der mehrere hundert Bürger teilnahmen. Mit Plakataktionen und einer Unterschriftensammlung hatte er sich gegen das geplante Windkraftprojekt und für die Einhaltung der 10-H-Regelung stark gemacht (wir berichteten). Außerdem hatten Vereinsmitglieder mit den Eigentümern der Grundstücke gesprochen, die für die ursprünglich vier angepeilten Windräder in Frage kamen. „Sie sind unseren Argumenten gefolgt“, sagte Bringmann. Nur den Verkauf eines Flurstücks bei Untergriesbach an die Uka habe man nicht verhindern können.

Bringmann: "Da haben wir uns zu früh gefreut"

Mit der Aufhebung der Konzentrationsflächen durch den Aichacher Stadtrat hielt der Verein mit seinen rund 140 Mitgliedern das Thema Uka jedoch für erledigt. „Da haben wir uns etwas zu früh gefreut“, so Bringmann vor etwa 40 Besuchern. Denn die Unternehmensgruppe reichte ein paar Tage, bevor die Aufhebung rechtlich gültig wurde, die Pläne beim Landratsamt ein. Bis vor kurzem fehlten Unterlagen, um das Genehmigungsverfahren tatsächlich in Gang zu setzen. Inzwischen habe die Uka die Forderungen der Behörden für das bei Untergriesbach geplante Windrad erfüllt, sagte Bringmann.

Nach Angaben des Vereins ist geplant, dort einen neuen Windradtyp namens Vestas V150-5.6 aufzustellen. Die Nabenhöhe beträgt 166 Meter. Zusammen mit den Rotorblättern, die einen Durchmesser von 150 Metern haben, wird das Windrad insgesamt über 240 Meter hoch werden. Der Vorsitzende zu den Zuhörern: „Das ist ein ganz anderes Modell als in Blumenthal mit einer Gesamthöhe von 199 Metern.“ Auch die Leistung des Windrades soll mehr als das zweieinhalbfache der Blumenthaler Anlage ausmachen. Der Prognose eines Gutachtens zufolge reiche der Schattenwurf vom Standort bei Untergriesbach für rund eine halbe Stunde in Richtung Aichach bis zum Schulzentrum. Als Lösung wolle die Uka einen Sensor einbauen, der die Anlage deaktiviere, sobald sie Schatten werfe. Die Schallimmissionen sollen laut Uka bei etwa 35 Dezibel liegen, informierte Bringmann die Zuhörer.

Der Vorsitzende hält das Vorgehen des Unternehmens für fragwürdig. „Wie kann es sein, dass die Unternehmensgruppe auf ihren Antrag pocht, obwohl die Stadt die Konzentrationsflächen aufhob?“, fragt sich Bringmann. Er glaubt, dass Uka mit rechtlichen Tricks versucht, diese Anlage zu verwirklichen.

Windkraftanlagen vorzeitig im Stadtrat

Was aber dagegen tun? Stadtrat Dieter Heilgemeir schlug vor, das Gespräch mit Bürgermeister Klaus Habermann zu suchen. Das Ziel: Die Windkraftanlagen vorzeitig im Stadtrat zu behandeln. Gregory Wiesbeck regte an, Ämter und Behörden schon jetzt über das Vorhaben zu informieren. So geht eine Initiative um Wiesbeck vor, die gegen die geplanten Windräder der Bürgerenergiegenossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt an der Landkreisgrenze bei Sandizell kämpft. Einige Vertreter diser Initiative waren ebenfalls zum Infoabend gekommen.

An die Öffentlichkeit gehen und Transparenz schaffen, schlugen Vereinsmitglieder vor – zum Beispiel durch Vorträge oder Flugblätter. Den Juristen am Landratsamt die Sorgen vorzutragen, empfahl Heilgemeir dem Verein. Nachdem es sich noch um ein nicht-öffentliches Verfahren handelt, habe der Verein keine Prüfungsmöglichkeit, hatte zweite Vorsitzende Isabel Härtl erklärt. „Wir sind keine Windkraftgegner“, betonte Bringmann. Sondern es gehe um den Schutz der Heimat.