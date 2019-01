18.01.2019

Wird Ausschuss für Verkehr gebildet?

Affinger Gemeinderat entscheidet über neues Gremium

Die mögliche Bildung eines Verkehrsausschusses hatte die kommunalpolitische Diskussion im Affinger Gemeinderat zum Ende des vergangenen Jahres in Affing geprägt. In der ersten Sitzung des neuen Jahres – am Dienstag, 22. Januar – steht nun die Entscheidung über einen solchen Ausschuss an. Dazu soll der Gemeinderat die Geschäftsordnung ändern. Außerdem wird über einen Antrag von Zweitem Bürgermeister Gerhard Faltermeier zu diesem Thema beraten.

Auch der Sachstand zu den Umfahrungen ist ein Thema

Auf der Tagesordnung der Sitzung, die um 19 Uhr im Sitzungssaal in der Schule beginnt, steht im öffentlichen Teil neben verschiedenen Bauanträgen auch das Konzept „Kalte Nahwärme“ für das neue Mühlhausener Baugebiet „Am Weberanger“. Routinemäßig wird die Verwaltung außerdem über den Sachstand bei den geplanten Umfahrungen berichten. Unter anderem stehen auch Vergaben, darunter Straßenbaumaßnahmen und Ingenieurleistungen für eine Brücke auf dem Programm. (jca)

Themen Folgen