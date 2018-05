11:20 Uhr

Wirt wirft im Raum Aichach Gast raus - angeklagt

Bei einem Gerangel soll der Gastronom 46-Jährigem mit der Faust auf die Nase geschlagen haben. Staatsanwalt und Richter sind sich einig

Von Gerlinde Drexler

Zu drastischen Mitteln soll ein 40-jähriger Wirt gegriffen haben, um am Nikolaustag vergangenen Jahres einen 46-jährigen Gast aus seiner Kneipe im Raum Aichach zu befördern. Gestern ging es am Amtsgericht Aichach um die Frage, ob der 40-Jährige dem unliebsamen Gast im Zuge eines Gerangel auch mit der Faust auf die Nase geschlagen hat. Der Wirt war wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Nach der Aussage von mehreren Zeugen waren sich Staatsanwalt Martin Neumann und Richter Walter Hell einig in ihrer Beurteilung.

Die Geschichte begann lange vor dem Rauswurf gegen 21.30 Uhr. Bereits am späten Nachmittag tauchte der 46-Jährige mit seiner Lebensgefährtin und einer Bekannten in der Kneipe auf. Darüber, was dann so alles passierte, bekamen Staatsanwalt und Richter von den Zeugen verschiedene Versionen zu hören. Wie der Angeklagte aussagte, war die Bekannte des Paares wahrscheinlich betrunken. Sie habe andere Gäste beleidigt. Deshalb habe er ihr Hausverbot erteilt. Auch dem 46-Jährigen und seiner Freundin habe er gesagt, er wolle sie an diesem Tag nicht mehr sehen, sagte er aus.

Das bestritt der 46-Jährige: „Mir hat keiner gesagt, dass ich rausgehen soll.“ Zusammen mit seiner Lebensgefährtin war er am Abend erneut in die Kneipe gekommen, um über den Vorfall vom Nachmittag zu reden. Nach seiner Version gab ihm der Angeklagte sogar einen Schnaps aus, bevor er dann unvermittelt einen Streit wegen Vorfällen in der Vergangenheit vom Zaun gebrochen habe. Der 46-Jährige weiter: „Dann ging er auf mich los.“ Bevor Gäste ihn hinausbugsierten, habe der Wirt ihm noch mit der Faust auf die Nase geschlagen, sagte er aus.

So ähnlich klang auch die Geschichte, die die 46-jährige Lebensgefährtin erzählte. Obwohl sie bei der Polizei das Gegenteil ausgesagt hatte, behauptete sie nun vor Gericht, dass die Nase ihres Lebensgefährten Spuren des Schlags gezeigt habe. Ein Widerspruch, den sie wortreich zu begründen versuchte.

Den Schlag selbst konnte sie nicht gesehen haben. Das ergab sich aus der Aussage eines 41-Jährigen. Der berichtete, dass er damals zusammen mit einem 58-jährigen Bekannten in der Kneipe war und sich beide von der lautstarken Auseinandersetzung der drei gestört fühlten. „Es war ein Riesentumult und Geplärr“, bestätigte sein Bekannter.

Daraufhin begleitete der 41-Jährige die Lebensgefährtin vor die Tür und der 58-Jährige trennte den Wirt und den 46-Jährigen. Während sie den Tumult beobachteten, sei von keiner Seite zugeschlagen worden, sagte der 58-Jährige aus. Laut dem 41-jährigen Gast sagte auch der 46-Jährige draußen nichts von einem Schlag auf die Nase. Aber einen anderen Satz habe er geäußert: „Ich werde dafür sorgen, dass er (der Wirt) seine Kneipe verliert.“

Staatsanwalt Neumanns Fazit nach einer Reihe von Zeugenaussagen: „Ich kann nicht sagen, was passiert ist.“ Er plädierte deshalb für Freispruch. Ebenso wie Verteidiger Walter Rubach. Richter Hell schloss sich den beiden an, machte aber deutlich, dass er seine Zweifel hatte. „Der Freispruch fällt mir nicht leicht, aber es bleibt mir nichts anderes übrig.“ Ein Wirt habe das Recht, einen Gast hinauszubefördern – auch mit Nachdruck, so der Richter. Ob der 40-Jährige aber auch zugeschlagen habe, davon sei er tatsächlich nicht überzeugt, sagte Hell. „Aber auch nicht umgekehrt.“

