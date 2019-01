24.01.2019

Wissen für Freizeitgärtner

Fachberatung bietet im neuen Jahr weitere Termine an. Heute geht es um Botanik. Anmeldung läuft

Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege setzt in Kooperation mit dem Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Aichach-Friedberg ihre Bildungsreihe fort. Ziel ist, Wissen an Freizeitgärtner zu vermitteln.

Folgende Termine und Themen stehen fest: am heutigen Donnerstag, 24. Januar, geht es um Botanik. Am Donnerstag, 31. Januar, steht Pflanzenschutz im Hausgarten auf dem Programm. Am Donnerstag, 14. Februar, werden Grundlagen der Gartengestaltung (Materialien und Baukonstruktion) vermittelt. Am Donnerstag, 21. März, geht es um Grundlagen des Gemüseanbaus. Veranstaltungsort ist jeweils der Landgasthof Lindermayr in Friedberg-Haberskirch. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Zudem ist am Samstag, 25. Mai, eine Exkursion zum Botanischen Garten Augsburg zur Bodenausstellung des Landesamtes für Umwelt geplant.

Teilnehmen kann jeder Bürger, der an ökologischen Zusammenhängen und gärtnerischem Wissen interessiert ist. Ziel der Fortbildungsreihe ist es laut Mitteilung, die vom Landesverband der Gartenbauvereine eingeführte dreistufige (Kreis-, Bezirks- und Landesebene) Ausbildung zum Gartenpfleger regional zu unterstützen.

Mit den fachspezifischen Vorträgen und Kursen erhalten alle Teilnehmer, die sich für das Thema Garten interessieren, Neulinge, die einen Garten planen, aber auch langjährig aktive Mitglieder von Gartenbauvereinen aktuelles Wissen auf kurzem Wege. (AN)

Manuel Riepold, Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege, 08251/92-392 oder manuela.riepold@lra-aic-fdb.de

