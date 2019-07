Wittelsbacher Land: Im Landkreis bleiben viele Kinder länger in Kitas 

Plus Seit diesem Jahr dürfen viele Eltern allein entscheiden, ob ihre Kinder eingeschult werden oder noch im Kindergarten bleiben. Das führt zu einigen Problemen.

Gute Nerven brauchte in den vergangenen Wochen der Schulleiter der Grund- und Mittelschule Hollenbach, Peter Leischner. Es stand Spitz auf Knopf, ob an der Grundschule eine erste Klasse für das neue Schuljahr zusammenkommt. Derzeit sind 13 Kinder angemeldet – das ist die Mindestanzahl für eine Klasse. Leischner hofft, dass keines der Kinder mehr wegzieht. In diese Notlage haben die Grundschule auch die so genannten Korridor-Kinder gebracht.

In diesem Jahr durften erstmals allein die Eltern entscheiden, ob ihre Kinder, die im neuen Einschulungskorridor von Juli bis September sechs Jahre alt werden, schon heuer eingeschult werden. Insgesamt gehen im Landkreis 50 Prozent dieser Korridor-Kinder weiter in den Kindergarten (siehe Info). In Hollenbach sind neun Kinder in diesen Korridor gefallen. Fünf davon bleiben im Kindergarten. Grundsätzlich hält Leischner die neue Regelung für richtig. Die Einführung sei aber zu kurzfristig gewesen, um den Grundschulen Planungssicherheit zu geben. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hatte seine Pläne erst Ende Januar angekündigt.

Kitas: Geburtenstarke Jahrgänge kommen 2020 in die Schule

Auch die Grund- und Mittelschule Pöttmes hat zu kämpfen. Statt der üblichen drei ersten Klassen kommen diesmal nur zwei zustande, wie Rektorin Ursula Werner berichtet. „Hätten wir die Korridor-Kinder nicht gehabt, wäre eine dritte Klasse schon wahrscheinlich gewesen“, erklärt sie. Das tue der Schule zwar weh, aber es hätte noch schlimmer kommen können, sagt Werner. Besonders bedauerlich findet sie, dass sie wegen der geringeren Schülerzahl auch einen Lehrer verliert.

Die Rektorin ist gespannt, was im Herbst 2020 passiert. Dann kämen nämlich geburtenstarke Jahrgänge und die Korridor-Kinder aus diesem Jahr in die Schule. Bisher war der Stichtag für die Einschulung der 30. September. Werner hätte es für besser gehalten, wenn der Einschulungskorridor langsam vergrößert worden wäre. Trotzdem befürwortet sie die Wahlfreiheit der Eltern.

Diese hat neben den Grundschulen auch die Kindertagesstätten (Kitas) vor große Probleme gestellt. Vielerorts müssen neue Plätze geschaffen werden, um bleibende und neue Kindergartenkinder unterzubringen. In den drei gemeindlichen Kindergärten des Marktes Pöttmes entstehen 30 neue Plätze, wie Christina Kessel von der Verwaltung bestätigt. In die Turnhalle des Kindergartens Spatzennest zieht im September eine Übergangsgruppe für 20 Kinder ein. Für das Kinderhaus Klapperstorch hat das Landratsamt die Aufstockung um zehn Plätze genehmigt. Das benötigte Personal wurde bereits gefunden, so Kessel.

Stadt Aichach: Keine größeren Auswirkungen auf die städtischen Kindergärten

Auch die Kindertagesstätte St. Ulrich in Hollenbach erweitert. Im Gymnastikraum des Gebäudes wird eine dritte Kindergartengruppe untergebracht. Den großen Andrang führt Kita-Leiterin Jannette Drobina aber vor allem auf die vielen Dreijährigen zurück, die neu dazukommen. Trotzdem brauchen auch die Korridor-Kinder einen Platz. Drobina und eine Kollegin müssen sogar extra ihren Urlaub verkürzen, um den neuen Raum einzurichten.

Während viele Kommunen mit den Folgen der Neuregelung zu kämpfen haben, berichtet die Stadt Aichach von bisher keinen größeren Auswirkungen auf die städtischen Kindergärten. An der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach werden heuer 65 Kinder eingeschult – elf weniger als im Vorjahr. Das ergebe bei drei Klassen eine angenehme Klassenstärke von 21 und 22 Schülern, betont Schulleiterin Silvia Reisenweber-Zwikirsch.

Schulamtsdirektorin Ingrid Hillenbrand erklärt, dass die Auswirkungen auf die Schulen unterschiedlich sind. Insgesamt seien im Landkreis bei 1150 neuen Erstklässlern nur 50 Schüler weniger zu verzeichnen als im Vorjahr, da auch viele andere Faktoren wie etwa der Zuzug im Süden eine Rolle spielten. Eine Angst der Eltern vor der Grundschule sieht Hillenbrand nicht. Viele Eltern wollten ihren Kindern noch ein Jahr unbeschwertes Spielen im Kindergarten gönnen, bevor der befürchtete Leistungsdruck der Schule auf sie zukommt. Zudem seien viele Eltern der Meinung, dass ihre Kinder in der Schule besser abschnitten, wenn sie ein Jahr älter seien, so Hillenbrand.

Was sind Korridor-Kinder? Zahlen und Fakten aus dem Wittelsbacher Land

Einschulen oder nicht?: Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werden, also im neuen Einschulungskorridor für Grund- und Förderschulen liegen, werden als Korridor-Kinder bezeichnet. In diesem Jahr durften die Eltern dieser Kinder erstmals selbst entscheiden, ob die Kinder nach den Sommerferien eingeschult werden oder weiter in den Kindergarten gehen.

Verlängerte Kindergarten-Zeit: Nach Informationen des Kultusministeriums werden in ganz Bayern 44 Prozent der Korridor-Kinder im September nicht eingeschult. Im Vergleich zum Schuljahr 2017/18 ist der Anteil der im entsprechenden Zeitraum geborenen und nicht eingeschulten Kinder um neun Prozentpunkte gestiegen. Im Landkreis Aichach-Friedberg bleiben 50 Prozent der Korridor-Kinder im Kindergarten. In Zahlen heißt das: 174 von 347 Kindern werden nicht eingeschult. Das entspricht im Vergleich zum Schuljahr 2017/18 einer Steigerung von 16 Prozentpunkten.



Eltern und Schule entscheiden: Die eigentliche Zahl an Vorschulkindern, die nicht eingeschult werden, ist allerdings höher. Nach Auskunft des Schulamtes Aichach-Friedberg kommen zu den 174 Korridor-Kindern noch 50 Kinder dazu, die „auf herkömmliche Art“ zurückgestellt wurden. Dabei handelt es sich um Kinder, die nicht im Einschulungskorridor liegen, aber aufgrund von Entwicklungsverzögerungen noch nicht schulreif sind. Über deren Zurückstellung haben nicht die Eltern, sondern die jeweilige Schulleitung – in der Regel auf Antrag der Eltern – entschieden. Die Gesamtzahl der Vorschulkinder im Wittelsbacher Land, die noch keine Erstklässler werden, liegt demnach bei 224. Im Schuljahr 2018/19 lag sie bei 150.