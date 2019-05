vor 56 Min.

Wittelsbacher Land erlebt ein erfolgreiches Theaterjahr

Bei Amateurtheatertagung gibt es viel Lob für die Theatergruppen. Ein Höhepunkt war "Robin Hood" auf der Schiltberger Hofbergbühne. Landrat Klaus Metzger ruft zu Inszenierungen für die Landesausstellung 2020 auf.

Von Brigitte Glas

Aichach-Friedberg 68 Mitglieder von 25 Theatergruppen aus dem Kreis waren der Einladung von Kreisheimatpfleger und Amateurtheater-Berater Michael Schmidberger ins Landratsamt gefolgt. Das Interesse an der 36. Amateurtheater-Tagung war groß. Der Hausherr, Landrat Klaus Metzger lobte das ehrenamtliche Engagement der Theaterleute und bedankte sich für die vielen Einladungen, von denen er im vergangenen Jahr sieben annehmen konnte.

Für die Landesausstellung sollen die Stücke nah am Thema "Wittelsbacher" sein

„Jetzt wird es ernst!“, sagte Metzger und wiederholte sein Anliegen, dass sich die Theatervereine aus dem Wittelsbacher Land am Rahmenprogramm der Landesausstellung 2020 mit eigenen Inszenierungen beteiligen. Die Theaterstücke sollten nah am Thema „Wittelsbacher“ sein. „Das wäre eine gute Werbung und ein Zeugnis, was wir alles leisten“, sagte der Landrat. Der Kontaktmann ist Wolfgang Müller im Landratsamt.

Michael Schmidberger stellte fest: „Der Landkreis erlebte 2018 ein herausragendes Theaterjahr.“ Zu verdanken habe er dies den fleißigen Theatervereinen, die sowohl hinsichtlich der Qualität als auch der Quantität eindrucksvolle Ergebnisse aufweisen könnten. Zu verdanken sei dies aber auch Einzelpersonen, die mit ihrer Kreativität besonders gelungene dramaturgische Vorlagen und Inszenierungen lieferten. Besondere Ereignisse unter Mitwirkung der Theatervereine seien die Mittelalterlichen Markttage zu Aichach, die Eröffnung des Wittelsbacher Schlosses in Friedberg und das im Dreijahresturnus spielende Freilichttheater in Schiltberg gewesen.

33 Theatergruppen haben insgesamt 38 Stücke auf die Bühne gebracht

Schmidberger legte eine äußerst positive Jahresbilanz vor. Von 36 Bühnen waren 33 theateraktiv. Weil gleich fünf von ihnen zwei Spielzeiten bestritten, ergibt sich eine Summe von 38 Produktionen. Dies bedeute eine leichte Steigerung zum Vorjahr. Allen Verantwortlichen, Regisseuren, Darstellern und hinter der Bühne Mitwirkenden zollte Schmidberger Respekt für ihren Einsatz und ihre Leistung.

Die Liste der meistgespielten Au-toren führte 2018 wie seit Jahren Ralph Wallner mit drei Dreiaktern an. Gebenhofen-Anwalting spielte den „Schmugglerbazi“, Merching „Deifi Sparifankerl“ und Reicherstein den „Bodschamperlspuk“. Den zweiten Platz teilen sich Peter Landstorfer und Bernd Gombold. Landstorfers Stücke „Der bezahlte Urlaub“ und „Der kahle Krempling“ führten Eurasburg und Kühbach auf, Gombolds Stücke „Die Gedächtnislücke“ und „Das Damenduell“ Alsmoos-Petersdorf und Stotzard. Auf den dritten Platz kamen mit jeweils einem Dreiakter unter anderem Markus Scheble und Sebastian Kolb. Diese bekannten Autoren seien eine Erfolgsgarantie für die Amateurbühnen, sagte Schmidberger.

Weniger bekannte Autoren bringen frischen Wind in die Theaterkultur

Ebenso anerkennenswert sei die Suche nach noch weniger bekannten Autoren und der damit entfachte frische Wind für die Theaterkultur im Landkreis. Darum hätten sich Hofhegnenberg mit Willy Stock, Inchenhofen mit Ernst Koch, Steindorf mit Marianne Santl, Rehling mit Toni Lauerer und Almarausch Mering mit Lukas Bühler erfolgreich bemüht. Ebenso kam auch im vergangenen Jahr das klassische Literaturtheater auf die Bühnen: „Die Nibelungen“, „Brandner Kaspar“, „Das Tagebuch der Anne Frank“, „Herr Bello“, „Die Bremer Stadtmusikanten“, „Der zerbrochene Krug“ und „Robin Hood“. Im Wittelsbacher Land dominiere die heitere Muse ganz klar den Spielplan, so Schmidberger. Er bedankte sich für die Einladungen zu den Aufführungen, von denen er zwölf tatsächlich besuchte.

