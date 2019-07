00:33 Uhr

Wittelsbacher Museum schließt vorerst

Das Wittelsbacher Museum, das sich seit 1989 im Unteren Tor in Aichach befindet, ist am Sonntag, 21. Juli, vorerst zum letzten Mal geöffnet.

Ausstellung im Unteren Tor in Aichach wird neu konzipiert

Das Wittelsbacher Museum in Aichach ist in seiner jetzigen Form nur noch bis Sonntag, 21. Juli, geöffnet. Ab Montag ist es geschlossen – voraussichtlich bis April 2020. Der Grund sind bevorstehende Renovierungsarbeiten, wie die Stadt Aichach mitteilt.

Im Rahmen der Renovierungsarbeiten wird auch die bislang gezeigte Dauerausstellung überarbeitet. Das Museum wurde 1989 eröffnet und präsentiert sich bis heute in fast unveränderter Form. Allerdings sind im Lauf der vergangenen 30 Jahre neue Erkenntnisse hinzugekommen. Zudem erlauben die technischen Entwicklungen der vergangenen Jahre eine andere Form der Vermittlung. Angesichts der bevorstehenden Bayerischen Landesausstellung 2020 soll das Wittelsbacher Museum in den kommenden neun Monaten auf einen neuen Stand gebracht und im Frühjahr 2020 wieder für die Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.

Das Wittelsbacher Museum präsentiert in Aichachs Unterem Tor die Archäologie des Landkreises Aichach-Friedberg. Beginnend bei der Vor- und Frühgeschichte zieht sich der zeitliche Bogen bis in die Frühe Neuzeit. Zu sehen sind unter anderem Funde aus einer hallstattzeitlichen Grabhügelgruppe bei Sand, Teile eines römerzeitlichen Fußbodens aus Miedering und die Relikte des Edlen Martin Hinterskircher von Schönleiten, der im 15. Jh. in der Thierhauptener Klosterkirche bestattet worden war. Schwerpunkt der Ausstellung sind die Grabungsfunde vom Burgplatz Oberwittelsbach.

Das Museum ist bis Sonntag, 21. Juli, täglich von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. (AN)

Themen Folgen