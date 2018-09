28.09.2018

Wittkopf feiert 80. Geburtstag

Inchenhofen Im Kreise seiner Familie und Freunde konnte Hermann Wittkopf aus Inchenhofen seinen 80. Geburtstag feiern.

Der Jubilar unterstützt seinen Sohn bis heute tatkräftig im Bauunternehmen. Gerne geht er mit seiner Frau in die Natur zum Bergsteigen und auch gern zum Pilzesammeln. Als begeisterter Bayern-Fan sieht sich Hermann Wittkopf jedes Fußballspiel im Fernsehen an. Schon jahrzehntelang trifft er sich außerdem regelmäßig mit seinen Freunden zum Kegeln. Der rüstige Jubilar war neun Jahre im Marktgemeinderat Inchenhofen tätig. Zusätzlich engagierte sich Wittkopf auch als Mitglied im Schulverband. Dekan Stefan Gast und Zweiter Bürgermeister der Marktgemeinde Inchenhofen, Hans Schweizer, reihten sich in die Runde der zahlreichen Gratulanten ein. (sws)

