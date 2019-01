vor 45 Min.

Wo Bürger für Bienen unterschreiben können

Das bayernweite Volksbegehren zur Artenvielfalt startet heute. Einige Kommunen öffnen extra länger oder am Wochenende. Bürger können sich nur in ihrer Gemeinde eintragen. Ein Überblick über den Landkreis-Norden

Wenn am Donnerstag in Friedberg getrommelt wird und menschengroße Bienen durch die Stadt laufen, gehört das nicht zum Fasching. Um 16 Uhr starten die Unterstützer des Volksbegehrens „Artenvielfalt – Rettet die Bienen!“ mit einer Aktion vor St. Jakob die Eintragungsfrist. Diese läuft von Donnerstagmorgen bis einschließlich Mittwoch, 13. Februar. Unterschreiben eine Million Bürger, wäre die Staatsregierung verpflichtet zu handeln.

Die ÖDP hat das Volksbegehren in die Wege geleitet, dessen Kernforderungen sind: Hecken, Bäume und kleine Gewässer sollen in der Landwirtschaft erhalten bleiben, blühende Randstreifen sollen an allen Bächen und Gräben geschaffen werden, einzelne, lokale Lebensräume sollen zu Biotopverbünden ausgebaut werden, der Pestizideinsatz soll deutlich sinken. Derzeit gibt es laut ÖDP etwa zehn Prozent ökologisch bewirtschaftete Fläche, 2030 sollen es 30 Prozent sein. Unterstützt wird das Anliegen im Landkreis außerdem von den Grünen Aichach-Friedberg, Parteifreien Bürgern Friedberg, SPD Friedberg, Freien Wählern Aichach, dem Arbeitskreis bäuerliche Landwirtschaft, Landesbund für Vogelschutz, Bund Naturschutz, Imker-Kreisverband, Bündnis Nachhaltiges Mering, Bündnis Nachhaltiges Friedberg und der Alternative Konzepte für Mobilität (AKO). Bürger können sich in ihren Gemeindeverwaltungen oder bei der zuständigen Verwaltungsgemeinschaft eintragen. Dazu ist ein Ausweis nötig. Einige Kommunen haben besondere Einschreibestellen eingerichtet oder öffnen zu besonderen Zeiten. Ein Überblick über die Gemeinden im Landkreis-Norden.

Gemeinde Adelzhausen, Dienstag, 5. und 12. Februar, jeweils 14 bis 18 Uhr, und zu allen Eintragungszeiten in der VG Dasing.

Gemeindeverwaltung Affing, Zimmer 02. Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, Montag bis Mittwoch 13 bis 16 Uhr, Donnerstag, 31. Januar, 13 bis 18 Uhr, Samstag, 2. Februar, 10 bis 12 Uhr, Donnerstag, 7. Februar, 13 bis 20 Uhr.

Stadt Aichach, Einwohnermeldeamt (für Aichach und alle Stadtteile), Zimmer 003, 004, 006 und 007, Montag bis Freitag 8 bis 12.30 Uhr, Montag bis Mittwoch 13 bis 16 Uhr, Donnerstag, 31. Januar, 13 bis 18 Uhr, Donnerstag, 7. Februar, 13 bis 20 Uhr, Samstag, 9. Februar, 10 bis 12 Uhr.

, Montag, 4. Februar, 15 bis 15.15 Uhr, Seniorenheim AWO, Dienstag, 5. Februar 15 bis 15.15 Uhr, Krankenhaus, Dienstag, 12. Februar, 15 bis 15.30 Uhr.

Gemeinschaftshaus, Montag, 4. Februar 17.30 bis 18.15 Uhr.

Volksschule, Montag, 4. Februar, 17.30 bis 18.15 Uhr.

Kindergarten, Montag, 4. Februar, 18.30 bis 19.15 Uhr.

Martinshaus, Dienstag, 5. Februar, 17.30 bis 18.15 Uhr (nicht barrierefrei)

Gemeinschaftshaus, Dienstag, 5. Februar, 18.30 bis 19.15 Uhr.

Pfarrsaal, Dienstag, 5. Februar, 18.30 bis 19.15 Uhr (nicht barrierefrei).

Jugendheim, Mittwoch, 6. Februar, 17.30 bis 18.15 Uhr (nicht barrierefrei).

Feuerwehrhaus, Mittwoch, 6. Februar, 17.30 bis 18.15 Uhr.

Feuerwehrhaus, Mittwoch, 6. Februar, 18.30 bis 19.15 Uhr (nicht barrierefrei).

Sportheim SGM, Montag, 11. Februar, 17.30 bis 19.15 Uhr.

Bürgerhaus, Montag, 11. Februar, 18.30 bis 19.15 Uhr.

Gemeinschaftshaus, Dienstag, 12. Februar, 17.30 bis 18.15 Uhr (nicht barrierefrei).

Kindergarten, Dienstag, 12. Februar, 18.30 bis 19.15 Uhr (nicht barrierefrei).

Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling, Zimmer 005 und 006, Montag bis Mittwoch 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr, Donnerstag, 31. Januar, 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr, Donnerstag, 7. Februar, 8 bis 12 und 13 bis 20 Uhr, Samstag, 2. und 9. Februar, jeweils 10 bis 12 Uhr.

Bürgerbüro, Dienstag, 5. Februar, 16 bis 19 Uhr und zu allen Eintragungszeiten in der VG Pöttmes.

VG Dasing, Einwohnermeldeamt, Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, Montag bis Mittwoch 13 bis 16 Uhr, Donnerstag, 31. Januar 13 bis 18 Uhr, Donnerstag, 7. Februar 13 bis 20 Uhr, Samstag, 9. Februar, 10 bis 12 Uhr.

Gemeinde, Einwohnermeldeamt, Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, Montag bis Mittwoch 13 bis 16 Uhr, Donnerstag, 31. Januar, 13 bis 20 Uhr, Donnerstag, 7. Februar, 13 bis 18 Uhr, Samstag, 9. Februar 10 bis 12 Uhr.

Rathaus, Zimmer 04, Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, Montag, Dienstag, Donnerstag 13 bis 16 Uhr, Sonntag, 3. Februar, 10 bis 12 Uhr, Mittwoch, 6. Februar, 13 bis 20 Uhr (nicht barrierefrei), Mittwoch, 13. Februar, 13 bis 18 Uhr.

Rathaus, Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, Mo. und Die., 13 bis 17 Uhr, Donnerstag 13 bis 18 Uhr, Mi. 13 bis 16 Uhr, Donnerstag, 7. Februar, 13 bis 20 Uhr, Sonntag, 10. Februar, 10 bis 12 Uhr.

Gemeinde, Montag 4. und 11. Februar, jeweils 14 bis 18 Uhr, und zu allen Eintragungszeiten in der VG Dasing.

Rathaus, Bürgerbüro, Montag bis Freitag 7.30 bis 12 Uhr, Montag bis Mittwoch 13 bis 17 Uhr, Donnerstag 13 bis 18 Uhr, Donnerstag, 7. Februar, 18 bis 20 Uhr, Sonntag, 10. Februar, 10 bis 12 Uhr.

In der VG Aindling

Rathaus, Zimmer E02, Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Montag bis Mittwoch 13 bis 16 Uhr, Donnerstag, 31. Januar, 13 bis 20 Uhr, Sonntag, 3. Februar, 9.30 bis 11.30 Uhr, Donnerstag, 7. Februar 13 bis 18 Uhr.

Gemeindekanzlei, Dienstag 8 bis 12 und 15.30 bis 18.30 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr, Dienstag, 5. Februar, 15.30 bis 20 Uhr, Samstag, 9. Februar, 10 bis 12 Uhr (nicht barrierefrei).

Rathaus, Montag, 4. und 11. Februar, jeweils 14 bis 18 Uhr, und zu allen Eintragungszeiten in der VG Dasing.

In der Verwaltungsgemeinschaft Aindling (drx, kru)

