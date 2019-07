vor 50 Min.

Wo Kinder und Eltern in Aichach Hilfe bekommen

Seit 40 Jahren gibt es die Kinder- und Jugendhilfe im Landkreis Aichach-Friedberg. Das wird in Aichach mit Angeboten für Kinder und Erwachsene gefeiert.

Von Gerlinde Drexler

Der Umgang mit ihren pubertierenden Kindern stellt Eltern vor Herausforderungen. In intakten Familien ebenso wie dort, wo es Brüche in der persönlichen Lebensplanung gibt. Zum Beispiel, wenn Eltern sich trennen wollen und nach einer guten Lösung für den Nachwuchs suchen. Das alles sind Themen, mit denen sich die Kinder- und Jugendhilfe (KJF) Wittelsbacher Land auskennt. Seit 40 Jahren gibt es die Erziehungsberatungsstelle im Landkreis. Das Jubiläum feiert die KJF am Freitag, 19. Juli, mit einem Tag der offenen Tür in der Beratungsstelle in Aichach (siehe unten).

Vor 40 Jahren war die Erziehungsberatung wenig gefragt

Der Start vor 40 Jahren war noch ganz beschaulich. Ganze neun Fälle sind im ersten Jahr der KJF in der Statistik aufgeführt. Kontinuierlich stieg die Zahl der Fälle. Im Jahr 2000 waren es bereits 277, seit einigen Jahren pendeln sich die Zahlen bei knapp über 400 pro Jahr ein.

Vor allem aus drei Gründen wird laut Bereichsleiterin Friederike Krisch die Beratungsstelle aufgesucht: Das sind Fragen rund um Trennung und Scheidung der Eltern, Umgang mit der Emotionalität der Kinder und Erziehungsfragen. Manchmal ist eine Frage mit einem Gespräch zu beantworten. Manchmal ist die Situation aber auch so verfahren, dass viele Gespräche notwendig sind. „Es ist die ganze Bandbreite“, sagt Krisch.

Gerade wenn es um Trennung geht, gibt es Eltern „die es hinkriegen, gemeinsam in Ruhe zu überlegen, was dem Kind guttut“, so Krisch. In anderen Fällen schaffen sie es nicht mal mehr, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Die Beraterinnen führen dann getrennt Gespräche und versuchen zu vermitteln.

Der grundsätzliche Tipp von Krisch: „Je mehr Klarheit das Kind hat, je stabiler die Eltern den krassen Umbruch gestalten können, umso besser für das Kind.“ Als Grundregel gilt: „Man sollte vermeiden, vor dem Kind schlecht über den anderen zu reden.“

Scheidung und Trennung sind immer häufiger ein Thema

Manchmal kommen Erziehungsberechtigte auf Empfehlung von Schulen oder Kindergärten zur KJF. Manchmal sind es auch die Einrichtungen selbst, die sich an die Beratungsstelle wenden. Eine der Mitarbeiterinnen ist eine Fachkraft für Kindertagesstätten. Sie ist besonders dann gefragt, wenn es um Kindeswohlgefährdung geht. Dann wägt sie ab, wie ernst der Fall ist und ob Schutzmaßnahmen nötig sind.

In den 40 Jahren seit Bestehen der KJF haben sich die Themen verändert. Während der vergangenen zehn Jahre nahmen die Fälle zu, in denen es um Scheidung und Trennung ging, sagt Krisch. Seit einigen Jahren steigt auch die Zahl der hochstrittigen Fälle, wo die Parteien schon vor Gericht sind und die KJF eine gute Lösung für das Kind finden soll.

Der Wandel der Zeit stellt Familien vor Herausforderungen

Der Wandel der Zeit sei ein Faktor, der Familien vor andere Herausforderungen stelle, so Krisch. Wenn zum Beispiel beide Eltern berufstätig sind, ist der Zeitdruck groß und Gespräche können sich nicht mehr entwickeln. Auch das Thema Medien spielt in den Beratungsgesprächen eine Rolle. „Das zieht immer einen Rattenschwanz an anderen Themen nach sich“, sagt Krisch.

Für die Ratsuchenden ist das Angebot der KJF kostenlos. Finanziert wird deren Arbeit vom Freistaat, der Landkreis zahlt einen Anteil und zehn Prozent der Kosten übernimmt die KJF.

Die Angebote der Beratungsstelle stehen allen Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien in schwierigen Lebenssituationen offen. Bei Erziehungsproblemen, schulischen Leistungsdefiziten, Schwierigkeiten im häuslichen Umfeld oder Trennungskonflikten sind die vier Beraterinnen der Kinder- und Jugendhilfe Ansprechpartnerinnen. „Es kann jeder kommen mit Fragen, die sich aufs Kind beziehen“, sagt Krisch.





Über die KJF

Start Im Landkreis nahm die KJF, früher EJV Aichach-Friedberg, 1979 in Aichach ihre Arbeit auf.

Fälle Im ersten Jahr waren es neun Fälle, die in der Statistik der KJF auftauchen, 2000 waren es rund 280 Fälle. In den vergangenen Jahren pendelte sich die Zahl bei knapp über 400 ein.

Angebot Die KJF berät unter anderem bei Erziehungsproblemen, schulischen Leistungsdefiziten, Schwierigkeiten im häuslichen Umfeld und Trennungskonflikten. Sie bietet auch Vorträge und Kurse an. Mehr im Internet unter www.kjf-kinder-jugendhilfe.de/wo-sie-uns-finden/wittelsbacher-land/

Jubiläum Das 40-jährige Bestehen feiert die KJF am Freitag, 19. Juli, von 14 bis 16 Uhr mit einem Tag der offenen Tür in der Beratungsstelle am Schlossplatz 5 in Aichach.

Programm Mit ihrem Rahmenprogramm zeigt die KJF Facetten ihrer Arbeit von früher bis heute. Es gibt Aktionen zum Mitmachen für Groß und Klein, Auftritte von Kindern und Jugendlichen und die Möglichkeit, an einem „Elterntalk“ teilzunehmen.

