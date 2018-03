15:00 Uhr

Wo soll der Edeka hin?

Auf der Bürgerversammlung wird der Standort des künftigen Supermarktes heftig diskutiert.

Rund 40 Zuhörer, darunter acht Mitglieder des Gemeinderats, kamen zur Bürgerversammlung am Dienstagabend im Hollenbacher TSV-Sportheim. Die Versammlung verlief ruhig, wie Bürgermeister Franz Xaver Ziegler auf Anfrage mitteilte. Einige Zuhörer trugen nach dem Bericht von Ziegler ihre Anliegen vor.

Ungünstiger Standort für Edeka Ex-Gemeinderat Johann Sedlmeir merkte an, dass der Standort für den geplanten Edeka-Supermarkt in Motzenhofen aus seiner Sicht ungünstig sei. Die Ortsansicht werde darunter leiden, befürchtete er. Der Markt solle doch eher in Richtung des Gewerbegebiets angesiedelt werden.

Wie berichtet, hatte Ziegler bei der Bürgerversammlung im Ortsteil Motzenhofen in der vergangenen Woche berichtet, dass die Firma Edeka im vergangenen Jahr Kontakt mit der Gemeinde aufgenommen habe und der Markt ziemlich sicher kommen werde. Das dafür vorgesehene Areal liegt am östlichen Ortsrand von Motzenhofen auf der Nordseite der Staatsstraße von Aichach nach Rain.

Der Bürgermeister erklärte, dass dieser Standort aus wirtschaftlichen Gründen bevorzugt werde. Die Gemeinde werde aber ein umfangreiches Mitspracherecht bei der Gestaltung haben. Der Gemeinderat werde das Thema sensibel behandeln, versprach der Bürgermeister. Er gehe davon aus, dass die Gemeinde das „verträglich“ hinbekommen werde.

Nachfrage zur Strabs Josef Reich fragte nach, wie die Gemeinde Hollenbach weiter in Sachen Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) vorgehe. Wie mehrfach berichtet, setzen immer mehr Gemeinden auf Empfehlung aus München den Vollzug der Satzung aus, bis im Landtag darüber entschieden ist, ob sie bayernweit beibehalten wird oder nicht. Ziegler kündigte an, diese Entscheidung abzuwarten. Er stellte aber auch klar, dass sich die Abschaffung der Strabs nicht auf Ersterschließungen wie zum Beispiel am Meisenweg in Hollenbach beziehe. Solche älteren Wege, die erstmals erschlossen würden, müssten auch weiterhin abgerechnet werden.

Ausbau des Herschbachs Anton Katzenschwanz und Georg Birkmeir regten an, beim Ausbau des Herschbachs einen Regenpuffer zu berücksichtigen. So solle verhindert werden, dass wie in der Vergangenheit Wasser über die Kreisstraße zwischen Hollenbach und Schönbach läuft. Ziegler sagte, das sei bislang nicht Teil der Planungen gewesen, doch er wolle das anregen.

Krebsbach räumen Außerdem kam die Anregung, dass der Krebsbach am Kapellenweg dringend geräumt werden muss. Das Wasser sei teilweise schon bis kurz unter der Brücke gestanden.

Sand im Wasser Benedikt Eichner sagte, er habe das Gefühl, dass im Wasser der Daxberggruppe oft Sand enthalten sei. Häufig sei der Filter in seiner Hausinstallation mit Sand verstopft. Ziegler kündigte an, sich die Sache anzuschauen. (nsi, kabe)